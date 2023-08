Wishbone Ash: neues Livealbum „Live Dates Live“ kommt am 29.09.2023

Fast auf den Monat genau 50 Jahre ist es her, dass die britische Rockband Wishbone Ash mit Live Dates das kommerziell erfolgreichste Album ihrer Karriere veröffentlichte. Ein Meilenstein, nicht nur für die Band selbst, sondern für die Geschichte der Rockmusik generell. „Damals waren wir drei Jahre ununterbrochen auf Tournee, hatten mit Argus unser – aus heutiger Sicht – wichtigstes Studioalbum veröffentlicht und waren perfekt eingespielt“, erinnert sich Gründer Andy Powell, bis heute Kopf der Gruppe. „Wir waren als vitale Live-Band fest etabliert, es machte also Sinn, die Energie und Lebendigkeit unserer Shows auf einem Livealbum festzuhalten. Erfreulicherweise finanzierte uns die Plattenfirma den teuren ‚Rolling Stones Mobile Recording Truck‘, so konnten wir gleich mehrere Shows unserer Englandtour aufzeichnen und die stärksten Momente für Live Dates verwenden.“

Zeitsprung, ein halbes Jahrhundert Jahre später, wir befinden uns im Sommer 2023 und Wishbone Ash feiern das Jubiläum ihres 1973er Konzertklassikers mit einer Neuauflage. Neu bedeutet: die gleichen Songs in der gleichen Reihenfolge, gespielt vom aktuellen Line-Up und aufgenommen in Daryl´s House Club in Pawling, New York. Titel der neuen Scheibe: Live Dates Live. Veröffentlicht wird das Album als CD, Vinyl-Doppel-LP und digitaler Download am 29. September 2023 über Steamhammer/SPV. Andy Powell: „Live Dates Live ist unser Tribut an das Original und unser Dankeschön an alle Fans, die mit dafür gesorgt haben, dass Wishbone Ash zu den wenigen bis heute aktiven Bands der frühen Siebziger zählen, regelmäßig neue Alben aufnehmen und auf Tour gehen.“

Natürlich sind Wishbone Ash anno 2023 nicht mehr mit der Besetzung im Jahre 1973 zu vergleichen. Oder doch? Immerhin hält Gitarrist/Sänger Andy Powell nach wie vor die musikalischen Zügel fest in der Hand. Zudem hat er mit seinem Gitarrenkollegen Mark Abrahams, mit Bassist Bob Skeat und Schlagzeuger Mike Truscott erstklassige Musiker in seinen Reihen, die teilweise zwar deutlich jünger sind, den Geist und die Philosophie dieser großartigen Band aber aus jeder Pore ihrer – in Konzerten – aufgeheizten Körper schwitzen.

Live Dates Live Tracklist:

1. The King Will Come

2. Warrior

3. Throw Down The Sword

4. Rock N Roll Widow

5. Ballad Of The Beacon

6. Baby What You Want Me To Do

7. The Pilgrim

8. Blowin’ Free

9. Jailbait

10. Lady Whiskey

11. Phoenix

Das neue Live Album Live Dates Live erscheint am 29. September 2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream: https://WishboneAsh.lnk.to/LiveDatesLive

Tour 2024:

10.01. Tübingen – Sudhaus

11.01. Freiburg – Jazzhaus

12.01. Osnabrück – Rosenhof

13.01. Affalter – Zur Linde

15.01. Koblenz – Cafe Hahn

16.01. Regensburg – Alte Mälzerei

18.01. Bensheim – Musiktheater Rex

19.01. Barby – Gasthof zum Rautenkranz

20.10. Dortmund – Musiktheater Piano

21.01. Nürnberg – Hirsch

23.01. München – Ampere

24.01. AT-Wien – Reigen Kulturhaus

26.01. Reichenbach – Die Halle

27.01. Köln – Kantine

28.01. Hamburg – Grünspan

02.02. Worpswede – Music Hall

03.02. Berlin – Quasimodo

05.02. Augsburg – Spectrum

06.02. CH-Pratteln – Z7

07.02. CH-Rubigen – Mühle Hunziken

08.02. Aschaffenburg – Colos-Saal

09.02. LUX-Dudelange – Kulturzentrum Opderschmelz

http://wishboneash.com

https://www.facebook.com/wishbone.ash.official/