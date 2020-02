Z7 News: Viele neue Konzerte und ein Gewinnspiel

Machine Gun Kelly

Z7 Summer Nights Open Air

Dienstag, 23. Juni, 19.00 Uhr

Explosiver Highspeed Rap

Nach seiner Show vom letzten Herbst im proppenvollen Komplex 457 kommt der genreübergreifende Rapper Machine Gun Kelly im Sommer 2020 in die Schweiz zurück. Mit seinem aktuellen Album hat sich der selbsternannte „Rap Devil“ im Hotel Diablo einquartiert und feuert seine Wortsalven einmal mehr in höllischem Tempo ins Mikrofon. Album Nummer vier ist inhaltlich sein persönlichstes Werk. Musikalisch bewegt sich MGK einmal mehr zwischen Rock und Rap und arbeitet sein Leben in emotionalen Tracks auf, die sich stets zwischen Melancholie, Aggression und Depression bewegen. Und natürlich gibt’s auch auf Hotel Diablo wieder die eine oder andere Breitseite gegen seinen Lieblingsfeind Eminem. Wir freuen uns auf eine hochexplosive Show bei den Summer Nights 2020.

Medienpartner:

Lyrics Magazin

Aightgenossen

Negative White

Hier gehts zur Veranstaltung

Nachholtermin bestätigt

Wishbone Ash

Das abgesagte Konzert von Wishbone Ash vom 06.02.2020 wird am 02.06.2020 nachgeholt. Die Tickets vom abgesagten Konzert sind für den 02.06. gültig. Tickets können bis zum 17.03.2020 rückerstattet werden.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Dienstag, 02.06.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Neu bestätigt

1000mods



1000mods, die sich von rauchigen Kellern zu überfüllten Arenen erhoben haben und Kinder der mittlerweile legendären griechischen Underground-Heavy-Rock-Szene von Mitte des 20. Jahrhunderts sind, können als die erfolgreichste griechische Rockband des letzten Jahrzehnts angesehen werden.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Mittwoch, 06.05.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Neu bestätigt

Heathen Foray

Die Melodic-Death-Metaller Heathen Foray kommen aus den grünen Wäldern der österreichischen Steiermark. Seit der Gründung 2005 sind sie bekannt für eingängige Melodien und Schädel spaltende Riffs.

“Herrlich heldenhaft gestimmter, mordsgriffiger und verdammt packender Melodic Pagan Powerspeed Metal mit wirklich restlos begeisterndem Zusammenspiel, wie es punktueller und druckvoller wohl nicht sein könnte … glaubwürdig und hörenswert!” schrieb EMP zu einem Album-Release der steirischen Heiden.

Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 28.11.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Demnächst

Saga



Die Saga geht weiter

Am 28. Oktober 2017 traten Saga bei uns im Z7 auf. Es sollte eigentlich die allerletzte Show der kanadischen Neo-Prog-Legende in der Schweiz sein. Mit einem großartigen Best of Programm feierte die Band gleichzeitig ihr 40-Jahr-Jubiläum und den vermeintlichen Abschied aus dem Rockbusiness. Doch in diesem Jahr sind Saga wieder auf die Bühne zurückgekehrt. Mit neuem Schwung und einem neuen Bassisten. Im Februar 2020 touren sie erneut durch Europa. Natürlich steht auch unser Rocktempel auf dem Saga-Tourplan.

Special Guest: Cellar Darling



Location: Z7, Pratteln

Datum: Samstag, 29.02.2020

Beginn: 20.00 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Verlosung



Wenn die Galaxie auf reissende Alternative Rock, Metal und EDM Elemente trifft, dann ist die Rede von Starset – einer futuristischen Konzeptband, die ihre Bühnenauftritte auch mittels durchdachter „Space Outfits“ zum Gesamterlebnis stilisiert.

Unsere Freunde von JustBecause machen es möglich: Wir verlosen 2×2 Tickets für das Konzert von Starset am 03.03.2020 im Dynamo, Zürich!

Um bei der Verlosung mitzumachen, schreibe einfach eine Mail an: mailto:info@z-7.ch und sage, welches der größte Planet in unserem Sonnensystem ist 🙂

Location: Dynamo, Zürich

Datum: Dienstag, 03.03.2020

Beginn: 19.30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung