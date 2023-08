The Zenith-Passage: Full-Length-Album „Datalysium“ erreicht 4. Platz der Billboard’s Top New Artists Albums Charts und mehr

Datalysium, das neueste Album der Progressive-Death-Metal-Band The Zenith-Passage, hat bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung die Billboard-Charts erschüttert und ist auf Platz vier der Top-New-Artists-Album-Charts eingestiegen! Weitere Platzierungen in den Billboard-Charts sind:

US:

#4 Top New Artists Albums

#6 Current Hard Rock Albums

#12 Independent Label Albums

#14 Current Rock Albums

#55 Current Albums

Canada:

#15 Hard Rock Albums

#17 Current Digital Albums

#28 Top Current Albums

Mit einem überarbeiteten Line-Up, bei dem der ursprüngliche Gitarrist/Keyboarder/Backing-Sänger Justin McKinney von Gitarrist Christopher Beattie (Dreamer), Sänger Derek Rydquist (Ex-The Faceless, John Frum) und Bassist Brandon Giffin (Ex-The Faceless, Cynic) unterstützt wird, drängen The Zenith-Passage mit Datalysium die unterschiedlichsten Einflüsse weiter in den Vordergrund ihres Sounds. Das Album ist von Anfang bis Ende eine makellose Verbindung von Technik, Atmosphäre, Melodie und wechselnder Dynamik, die ständig die ungeteilte Aufmerksamkeit des Hörers fordert. Vom Opener The Zenith-Passage mit seiner Stop-Start-Attacke über das aufgewühlte, reich strukturierte und unaufhaltsame Synaptic Depravation bis hin zum dramatischen, üppigen und epischen abschließenden Titeltrack sind The Zenith-Passage unermüdlich kreativ und treiben ihren Sound beharrlich in interessante, fesselnde Richtungen.

The Zenith-Passage sind:

Justin McKinney – Gitarren

Chistopher Beattie – Gitarren

Brandon Giffin – Bass

Derek Rydquist – Gesang

