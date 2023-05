The Zenith-Passage: veröffentlichen ihr neues Album „Datalysium“ am 21.07.2023 über Metal Blade Records

Die in Los Angeles ansässigen Progressive Death-Metaller The Zenith-Passage werden am 21. Juli über Metal Blade Records ihr gewaltiges Album Datalysium veröffentlichen und enthüllten am 15. Mai das Cover, die erste Single und die Vorbestellungen.

Während viel zu viele Progressive- und Technical Death Metal-Bands sich damit begnügen, den gleichen Weg zu gehen und an einem bewährten Sound festzuhalten, beschreiten The Zenith-Passage auf ihrem zweiten Album neue und aufregende Wege. Von Anfang bis Ende wird Datalysium von der Vorstellungskraft angetrieben und von Künstlern gespielt, die ihre Instrumente voll und ganz beherrschen und etwas erschaffen, das sich von der Masse abhebt und gleichzeitig das beibehält, was sie von Anfang an so fesselnd gemacht hat.

Mit einem überarbeiteten Line-Up, bei dem der ursprüngliche Gitarrist/Keyboarder/Backing Vocalist Justin McKinney von Gitarrist Christopher Beattie (Dreamer), Sänger Derek Rydquist (Ex-The Faceless, John Frum) und Bassist Brandon Giffin (Ex-The Faceless, Cynic) unterstützt wird, rückt die Band mit Datalysium die unterschiedlichsten Einflüsse weiter in den Vordergrund ihres Sounds.

Die Band erklärt: „Es gab schon immer Dinge, die auf früheren Veröffentlichungen subtil eingesetzt wurden, wie Jazz-Fusion-Passagen, dissonanter Black Metal, Synthesizer und orchestrale Elemente, sowie Gesang. Was wir bisher nicht gemacht haben, ist, dass wir diese Einflüsse und Ideen beim Songwriting und der Produktion stärker in den Vordergrund gerückt haben. Der Gesang ist zu einem ziemlich prominenten Teil einiger dieser Songs geworden, ebenso wie die Synthesizer-Orchestrierung und wirklich unheimliche, dissonante, angepisste Black-Metal-Einflüsse. Wir tun all das, während wir versuchen, eine harmonische und lyrische Geschichte zu erzählen, die den Hörer fesselt und ihn fragen lässt, was als nächstes passieren könnte.“

Das Ergebnis ist die perfekte Mischung aus technischem Headfucking, Atmosphäre, Melodie und wechselnder Dynamik, die ständig die ungeteilte Aufmerksamkeit des Hörers fordert. Vom Opener The Axiom Of Error mit seiner Stop-Start-Attacke über das aufgewühlte, reich strukturierte und unaufhaltsame Synaptic Depravation bis hin zum dramatischen, üppigen und epischen abschließenden Titeltrack sind The Zenith-Passage unermüdlich kreativ und treiben ihren Sound beharrlich in interessante, fesselnde Richtungen.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Datalysium stellt die Band die erste Single Lexicontagion vor, über die sie sagt: „Lexicontagion repräsentiert das gesamte musikalische Spektrum der Band. Es ist ein Song, der einen auf ein verrücktes Abenteuer mit schnellen Geschwindigkeiten und unerwarteten Wendungen mitnimmt, während ein vertrautes Motiv durch das ganze Stück hindurch erhalten bleibt. Wir wollten die Dynamik der Band auf kompositorischer und produktionstechnischer Ebene hervorheben. Es gibt also eine Menge Tiefe, bei der der Hörer bei jedem Hören ein neues Element in der Musik entdecken kann. Das gilt für die gesamte Platte, es ist ein wilder Ritt.“

Sehr euch das Video zu Lexicontagion hier an:

Datalysium wurde in McKinneys Heimstudio und in Rydquists Wohnung aufgenommen, wobei einige Vocals bei Flatline Audio mit Dave Otero (Cattle Decapitation, Wake) aufgenommen wurden, der das Album auch abmischte. McKinney kümmerte sich um die Aufnahmen, während sie Ryan Williams (The Black Dahlia Murder, John Frum) für die Produktion von Bass und Gesang hinzuzogen. Da wir seit Jahren mit Williams befreundet sind, war es nur natürlich, ihn in den Aufnahmeprozess einzubeziehen, während Otero ebenfalls einen wichtigen Beitrag leistete. Otero ist ein langjähriger Freund von McKinney, aber es ist das erste Mal, dass sie gemeinsam an einem Album arbeiten. „Dave ist die Art von Kerl, die es einfach versteht, wenn es um den Sound oder die Idee geht, die wir im Kopf haben, und sogar eine Idee ans Licht bringt, an die wir nie gedacht haben, und mit der wir zusammenarbeiten und diese Ideen weiter ausbauen können. Wir haben wirklich epische Sachen von Dave erwartet, aber das Endergebnis hat diese Erwartungen bei weitem übertroffen.“

Datalysium – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Axiom Of Error

2. Algorithmic Salvation

3. Lexicontagion

4. Synaptic Depravation

5. Deletion Cult

6. Divinertia I

7. Divinertia II

8. Automated Twilight

9. Datalysium

Datalysium wird als Standard-LP, limitierte LP, CD und in digitaler Form veröffentlicht. Vorbestellungen sind möglich unter: metalblade.com/thezenithpassage

The Zenith-Passage werden zusammen mit ihren Labelkollegen Allegaeon eine kurze Reihe von Live-Terminen absolvieren, die am 15. Mai in Las Vegas, Nevada, begonnen hat und für die in den kommenden Wochen weitere Shows angekündigt werden.

The Zenith-Passage – Tour-Termine:

5/15/2023 Backstage Bar – Las Vegas, NV w/ Allegaeon

5/16/2023 Full Circle Brewery – Fresno, CA w/ Allegaeon

5/17/2023 Old Ironsides – Sacramento, CA w/ Allegaeon

5/18/2023 Bossanova Ballroom – Portland, OR w/ Allegaeon

5/19/2023 Modified Ghost Festival – Vancouver, BC w/ Allegaeon

5/20/2023 The Big Dipper – Spokane, WA

5/22/2023 Ribald Brewing – Nevada City, CA

5/23/2023 Neck Of The Woods – San Francisco, CA

The Zenith-Passage sind:

Justin McKinney – Gitarren

Chistopher Beattie – Gitarren

Brandon Giffin – Bass

Derek Rydquist – Gesang

The Zenith-Passage online:

https://www.instagram.com/thezenithpassage

https://www.facebook.com/TheZenithPassage