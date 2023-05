Bastion Rose: haben ihre Debütsingle „Coming For You“ veröffentlicht

Bastion Rose, die aufstrebende Kraft in der Welt der Rockmusik, freut sich, die Veröffentlichung von bekannt zu geben ihre mit Spannung erwartete Debütsingle Coming For You. Dieser explosive Track ist jetzt erhältlich Streamen Sie auf allen wichtigen Plattformen und fesseln Sie das Publikum mit seiner kraftvollen Mischung aus klassischem Rock und zeitgenössische Energie.

Die Veröffentlichung von Coming For You markiert für Bastion Rose erst den Anfang, denn er dient als Lead-Single ihrer kommenden Debüt-EP mit dem Titel Fade To Blue. Die EP wird mit Spannung erwartet und weitere Informationen zu Bastion Rose werden laut Band in den nächsten Wochen folgen.