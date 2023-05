Archspire: kündigen Europatournee für August an

Die kanadische Tech-Death-Band Archspire kündigt jetzt neue europäische Tourdaten für August 2023 an! Der „Europe Summer“-Trek wird mit 350 bpm durch neun Länder führen und eine vollständige Liste der bestätigten Shows kann hier eingesehen werden, einschließlich Festivalauftritten.

Archspire – Tour-Termine:

03 Aug 23 Velenje (SI) Metaldays

04 Aug 23 Munich (DE) Backstage (+Shadow Of Intent +Within Destruction +Cytotoxin)

07 Aug 23 Dresden (DE) Reithalle (+Shadow Of Intent +Within Destruction +Cytotoxin)

08 Aug 23 Kraków (PL) Kwadrat (+Fit For An Autopsy +Within Destruction)

09 Aug 23 Warsaw (PL) Hybrydy (+Signs of the Swarm)

10 Aug 23 Schlotheim (DE) Party San

11 Aug 23 Jaromer (CZ) Brutal Assault

12 Aug 23 Bremen (DE) Tivoli (+Converge +Dying Fetus)

13 Aug 23 Kortrijk (BE) Alcatraz

14 Aug 23 Schweinfurt (DE) Stattbahnhof (+Dying Fetus)

15 Aug 23 Bochum (DE) Matrix (+Dying Fetus)

16 Aug 23 Tilburg (NL) 013 (+Converge +Dying Fetus)

17 Aug 23 Dinkelsbühl (DE) Summer Breeze

18 Aug 23 Spital am Semmering (AT) Kaltenbach Open Air

20 Aug 23 Carhaix (FR) Motocultor

Tickets sind bereits erhältlich.

Die Band wird ihres neuestes Albums Bleed The Future supporten, das am 29. Oktober 2021 veröffentlicht wurde und hier in voller Länge zu gestreamt werden kann.

Schaut euch gerne dazu das Time For Metal-Review von unserem Redakteur Jürgen S. hier an:

Archspire – Line-Up:

Oliver Rae Aleron: Gesang

Spencer Prewett: Schlagzeug

Dean Lamb: Gitarren

Tobi Morelli: Gitarren

Jared Smith: Bass

