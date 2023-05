Epica: sind als Support von Metallica für die Stadionshows im Mai angekündigt

Die Symphonic-Metal-Titanen Epica wurden als direkter Support für Metallica im Pariser Stade de France und im Hamburger Volksparkstadion während Metallicas M72-Welttournee angekündigt.

Sängerin Simone Simons kommentiert: „Wir sind überglücklich, die Bühne mit den legendären Metallica zu teilen, die einen großen Einfluss auf die gesamte Musikszene, einschließlich Epica, hatten.“

Epica haben kürzlich die erfolgreiche Epic Apocalypse Tour durch Europa mit mehreren ausverkauften Shows abgeschlossen und werden in den nächsten Monaten mehrere Live-Singles veröffentlichen, bevor sie sich wieder ins Studio begeben.

Erlebt Epica bei einer der folgenden Shows in diesem Jahr:

17.05.23 | Stade de France | Paris, FR (Metallica Support)

28.05.23 | Volksparkstadion | Hamburg, DE (Metallica Support)

Sommer-Festivals 2023

10.06.23 | Download Festival | Donnington, UK

15.06.23 | Graspop Metal Meeting | Dessel, BE

25.06.23 | Topfest | Abraham, SK

02.07.23 | Midalidare – Rock in The Valley | Mogilovo, BG

07..07.23 | Exit Festival | Novi Sad, RS

13.07.23 | Dong Open Air | Neukirchen-Vluyn, DE

15.07.23 | The Return of The Gods Festival | Milan, IT

27.-29.07.23 | Kuopiorock | Kuopio, FI

29.07.23 | Q-Stock | Oulu, FI

06.08.23 | Rockstadt Extreme Fest | Rasnov, RO

16.08.23 | Summer Breeze | Dinkelsbühl, DE

18.08.23 | Motocultor Festival | Carhaix, FR

20.08.2023 | Rock the Lakes | Vallamand, CH

Tickets sind unter www.epica.nl/tour erhältlich.

