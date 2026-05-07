Metallica: feiern Reload neu – Deluxe-Remaster erscheint am 26. Juni

Metallica haben die Neuauflage ihres mit Vierfach-Platin ausgezeichneten siebten Studioalbums ReLoad angekündigt, das am 26. Juni über das bandeigene Label Blackened Recordings erscheinen wird.

Das von Reuben Cohen bei Lurssen Mastering unter der Aufsicht von Greg Fidelman remasterte ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Box Set kann ab sofort unter www.metallica.de vorbestellt werden, wo alle Details zur Box und die Titellisten eingesehen werden können.

Vorbesteller des Deluxe-Box-Sets erhalten sofortige Downloads von The Memory Remains, darunter die remasterte Originalaufnahme, den Instrumental-Mix, den Take 18 Floor Take und die Live-Version aus Brisbane.

ReLoad (Remastered) ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter als Standard-2LP (180 g), als Wal-Mart-exklusive farbige 2LP (140 g), als CD, Kassette und in digitaler Form (einschließlich eines Spatial-Audio-Mixes mit Atmos). Vorbestellungen und Pre-Saves aller Konfigurationen enthalten The Memory Remains (Remastered) als Sofort-Download. Außerdem ist das Video zu The Memory Remains (Live in Philadelphia) ab sofort hier zu sehen.

Das ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Box Set ist ein liebevoll und sorgfältig zusammengestelltes Dokument der Metallica-Ära von 1997–1998, randvoll mit Exklusivmaterial wie bisher unveröffentlichten Demos, Rough-Mixes, Live-Auftritten, Radio- und Fernsehauftritten und vielem mehr. Diese einmalige, nummerierte Auflage enthält das remasterte Album ReLoad auf 180-g-Doppel-Vinyl, die 7“-Single The Memory Remains sowie Live At Ministry Of Sound ’97, ein live aufgenommenes Dreifach-Album auf 140-g-Vinyl. Die 15 CDs des Box-Sets reichen vom remasterten Album ReLoad bis hin zu nie zuvor veröffentlichten Sammlungen von Riffs, Demos und Rough Mixes, B-Seiten und Raritäten sowie eine Fülle von Live-Material, während die vier DVDs eine Fülle von Behind-the-Scenes-, Studio- und Live-Aufnahmen, Radio- und Fernsehauftritte, den Pop-up-Auftritt der Band auf dem Parkplatz des CoreStates Complex in Philadelphia, Besuche in Seoul und vieles mehr bieten. Abgerundet wird der Inhalt der Box durch Memorabilia, darunter ein Set mit 13 Rorschach-Test-Karten, ein 11×17-Gimme-Fuel-Poster, ein Aufkleber, ein Pushead-Druck, ein 10er-Pack Gitarren-/Bassplektren, Songtexte, drei laminierte Tourpässe und ein 128-seitiges Deluxe-Buch mit bisher unveröffentlichten Fotos und Geschichten von Zeitzeugen. Die Tracklistings gibt es hier. Ein Unboxing-Video findet ihr hier.

Die Veröffentlichung von ReLoad (Remastered) markiert auch den Start des #GetTheReLoadOut-Fan-Cover-Wettbewerbs. Im vergangenen Jahr reichten Tausende von Metallica-Fans über soziale Medien ihre Interpretationen von Load-Titeln für den #GetTheLoadOut-Fan-Cover-Wettbewerb ein.

Die Band startet nun die zweite Runde – diesmal unter dem Motto #GetTheReLoadOut –, um die Neuauflage von ReLoad mit einer neuen zweiten Kategorie zu feiern: Neben den eher traditionellen musikalischen Coverversionen sind auch Performance- und visuelle Künstler zur Teilnahme eingeladen. Während des Wettbewerbs wird jede Woche ein anderer Titel des Albums vorgestellt, und am Ende werden zwei Hauptgewinner jeweils ein von Metallica signiertes ReLoad Remastered Limited Edition Deluxe Box Set mit nach Hause nehmen.

Ursprünglich am 18. November 1997 veröffentlicht, war ReLoad das dritte Metallica-Album in Folge, das auf Platz 1 der Billboard 200 debütierte, schließlich fast 80 Wochen in den Charts verbrachte und in sechs Ländern Platz 1 sowie in fast einem Dutzend weiteren Ländern die Top 10 erreichte.

Die Sessions von 1995 bis 1997 im The Plant in Sausalito, Kalifornien, aus denen sowohl ReLoad als auch Load hervorgingen, zeigten James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Jason Newsted dabei, wie sie neues kreatives Terrain erkundeten und die Grenzen von Metallicas musikalischer Identität erweiterten.

Auf ReLoad bedeutete dies mutige Entscheidungen, die von der Einbindung von Drehleier und Violine im düsteren Low Man’s Lyric bis hin zu Marianne Faithfulls eindringlichem Gastauftritt als Sängerin bei The Memory Remains reichten. Wie sein Vorgänger aus dem Jahr 1996 hat ReLoad im Laufe der Jahre seit seiner Veröffentlichung nur an Bedeutung gewonnen, wobei der mitreißende Opener Fuel und das zeitlose The Memory Remains nach wie vor fester Bestandteil der Setlists der Band auf der laufenden M72 World Tour sind.