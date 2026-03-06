Epica: veröffentlichen Live-Single „Eye Of The Storm (Live At The Ziggo Dome)“ inklusive Video

Die Symphonic-Metal-Giganten Epica freuen sich, eine mitreißende Live-Version ihres Songs Eye Of The Storm zu präsentieren, der ihrem von Kritikern gefeierten Studioalbum Aspiral entstammt. Diese kraftvolle Version mit dem Titel Eye Of The Storm (Live At The Ziggo Dome) wurde letzten Monat bei der bisher größten Headliner-Show der Band aufgenommen – einem ausverkauften Konzert im Amsterdamer Ziggo Dome vor 10.000 Fans.

Seht euch das Video zu Eye Of The Storm (Live At The Ziggo Dome) hier an:

Streamt Eye Of The Storm (Live At The Ziggo Dome) hier: https://epica.bfan.link/eye-of-the-storm

Der Song erscheint pünktlich zum Auftakt der zweiten Etappe der The Arcane Dimensions Tour von Epica mit Amaranthe und Charlotte Wessels.

Die Arcane Dimensions Europatournee mit Amaranthe und Charlotte Wessels’ The Obsession vereint drei der dynamischsten Bands des Genres für ein unvergessliches Live-Erlebnis. Die Liste der verbleibenden Termine findet ihr hiert:

Epica + Amaranthe – Arcane Dimensions Tour

w/ Special Guest: Charlotte Wessels’ The Obsession

06.03.26 | Inselpark Arena | Hamburg, DE

07.03.26 | Haus Auensee | Leipzig, DE

08.03.26 | Columbiahalle | Berlin, DE

10.03.26 | Poolen | Copenhagen, DK

11.03.26 | Fallan | Stockholm, SE

13.03.26 | Tapahtumakeskus Tullisali | Oulu, FI

14.03.26 | Black Box | Helsinki, FI

15.03.26 | Helitehas | Tallinn, EE

17.03.26 | Arena Torwar | Warsaw, PL

18.03.26 | Gasometer | Vienna, AT

20.03.26 | Barba Negra | Budapest, HU

21.03.26 | Forum Karlin | Prague, CZ

22.03.26 | Jahrhunderthalle | Frankfurt, DE

Sichert euch jetzt eure Tickets! epica.nl/tour

