Crippled Fingers: schlagen mit ihrem Song „Unbroken“ ein neues Kapitel auf

Nach dem Erfolg ihres dritten Albums Through The Pain und der Veröffentlichung des kompletten Live-Sets vom Fajtfest Fryslân schlagen Crippled Fingers nun ein neues Kapitel auf und haben ein neues Album in Aussicht. Völlig unabhängig – ohne Label oder Management – hat die Band Hunderttausende von Streams und Views generiert, auf dem Brutal Assault und anderen großen Festivals gespielt, die regionalen Top 5 des Wacken Metal Battle erreicht und ist als Special Guest bei Bloodstock’s Metal To The Masses aufgetreten.

Die Veröffentlichung der Video-Single fällt mit Auftritten bei Festivals in Deutschland, Österreich, Belgien, Serbien, den Niederlanden und Dänemark zusammen, wobei eine weitere Single wenige Wochen später folgt, um die Vorfreude auf das Album zu steigern.

Jetzt, wo die Band auf dem Höhepunkt ihrer Popularität ist, ist der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit gekommen.

Unbroken ist ein energiegeladener Core/Groove/Thrash-Angriff, der auf wuchtigen Riffs, messerscharfen Rhythmen und einem Finale mit der Wucht von Slipknot basiert. Es ist der Sound einer Band, die Gewicht versteht – nicht nur im Klang, sondern auch in der Bühnenpräsenz.

Crippled Fingers vereinen moderne Groove-Aggression mit Old-School-Hardcore-Disziplin und liefern kompromisslose Festival-Härte.

Crippled Fingers sind: Aleš, Judas, Sam & Peter

