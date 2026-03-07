Leatherwitch - Quelle: Listenable Records
Leatherwitch: das allererste Musikvideo „Beast Inside“ ist jetzt verfügbar

Beast Inside ist die Debütsingle und das erste Musikvideo von Leatherwitch, einem neuen Namen in der Heavy-Metal-Szene. Rasante Headbanging-Rhythmen, klassische Speed-Metal-Riffs, eine treibende Rhythmusgruppe, virtuose Gitarrensoli und eingängige Gesangsmelodien treffen auf eine klassische Gothic-Horror-Werwolf-Geschichte.

Beast Inside erscheint am 23.04.2026 als 7-Zoll-Vinyl, rot mit schwarzen Sprenkeln.

Dieses limitierte Bundle enthält:

  • 7-Zoll-Vinyl mit Sprenkeln
  • Silberner Logo-Aufnäher
  • von Marta signierte Postkarte
  • kostenloser Bierdeckel

Streng limitiert auf 300 Exemplare weltweit.

Mehr Informationen zu Leatherwitch findet ihr hier.