Leatherwitch: das allererste Musikvideo „Beast Inside“ ist jetzt verfügbar

Beast Inside ist die Debütsingle und das erste Musikvideo von Leatherwitch, einem neuen Namen in der Heavy-Metal-Szene. Rasante Headbanging-Rhythmen, klassische Speed-Metal-Riffs, eine treibende Rhythmusgruppe, virtuose Gitarrensoli und eingängige Gesangsmelodien treffen auf eine klassische Gothic-Horror-Werwolf-Geschichte.

Beast Inside erscheint am 23.04.2026 als 7-Zoll-Vinyl, rot mit schwarzen Sprenkeln.

Dieses limitierte Bundle enthält:

7-Zoll-Vinyl mit Sprenkeln

Silberner Logo-Aufnäher

von Marta signierte Postkarte

kostenloser Bierdeckel

Streng limitiert auf 300 Exemplare weltweit.

Mehr Informationen zu Leatherwitch findet ihr hier.