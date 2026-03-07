Demonical: veröffentlichen Live-Video vom „Chronical Moshers Festival 2025“

Die schwedischen Old-School-Death-Metaller Demonical haben ein Live-Video ihres Songs By Hatred Bound veröffentlicht, aufgenommen beim Chronical Moshers Festival 2025 in Deutschland. Der Song stammt vom 2022 erschienenen Album Mass Destroyer, das über Agonia Records veröffentlicht wurde. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:
Auf ihrer letzten Tournee, der Titans Of Darkness Tour, tourte die Band mit Inquisition durch Europa, wobei die meisten Konzerte ausverkauft waren. 2025 veröffentlichte die Band zusammen mit Inquisition die Split-EP Deadly Alliance.
Demonical – Tourdaten 2026
May 9, 2026 – Klubb Oväsen, Bollnäs, Sweden
May 16, 2026 – Steelfest Open Air, Hyvinkää, Finland
May 23, 2026 – Palacio Metal Fest, Sevilla, Spain
Jun 13, 2026 – Vingåkers Vrålet, Vingåker, Sweden
Jul 3, 2026 – Obscene Extreme Festival, Trutnov, Czech Republic
Jul 11, 2026 – Dunndret Festival, Karlskoga, Sweden
Die aktuelle Besetzung besteht neben den langjährigen Mitgliedern Schulman und Bergerståhl aus Sänger Charlie Fryksell sowie den Gitarristen Johan Haglund und Eki Kumpulainen.
Demonical online:
https://www.facebook.com/Demonicalofficial
https://www.instagram.com/demonicalofficial/