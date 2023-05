OK Wait: die Hamburger Instrumental Post-Rock-Band enthüllt neue Single & Video „Damage“

Seht euch das Video zu Damage hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Streamt die neue Single über Spotify, Tidal, ITunes etc.: hier

Die Band kommentiert:

„Mit Szenen aus alten Public-Domain-Filmen und Dialogen, die von ChatGPT geschaffen wurden, erzeugt das Video für den Song Horses ein Gefühl des Unbehagens, das für jeden vernünftigen und sensiblen Menschen, der die Welt betrachtet, sicher einsetzt. In einem surrealen Pastiche von Eindrücken wird nur eine Suggestion der Handlung gemacht, während der Eindruck von fatalen Ereignissen offensichtlich ist – so wie man heute die Nachrichten sieht. Die Musik, die oft laut und dissonant ist, hat einen lebendigen Rhythmus, den man als hoffnungsvollen Widerstand festhalten kann. Vielleicht ist das Ende nicht unausweichlich? Szenen aus den Filmen The Hitch-Hiker (1953), Duck And Cover (1952), Men And Dust (1940), The Brain That Wouldn’t Die (1962) und Coil Winding Section E aus den Westinghouse Works (1904). Dialog-Eingabeaufforderung für ChatGPT war: Schreibe einen Dialog von zwei Personen in einem Auto in einem absurden, surrealen Stil, der einige beunruhigende Vorahnung enthält. Die Welt steht kurz vor dem Untergang. Einer der Charaktere weiß nicht, was Pferde sind.“

Signal – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Escape

2. Letter

3. Damage

4. Return

5. Horses

6. Switch

7. Sirens

8. Mantra

9. Deja Vu

Release-Datum: 30.06.2023

Ok Wait, ein Trio aus Hamburg, ist eine experimentelle Instrumentalband, die eine einzigartige Mischung aus Musik kreiert, die sich über Genregrenzen hinwegsetzt. Mit ihrem aktuellen Album Signal hebt die Band ihren Sound auf neue Höhen, indem sie Elemente von Noise Rock, Shoegaze, Doom und Black Metal zu einem intensiven und emotionalen Hörerlebnis verbindet.

Signal ist eine Abkehr vom traditionellen Post-Rock, denn die Band experimentiert mit einem rohen und rauen Sound, der sowohl schön als auch erschreckend ist. Mit der Hilfe des gefeierten Produzenten Peter Voigtmann (The Ocean, Ex-Heads.), dem Mix von Scott Evans (Kowloon Walled City) und dem Mastering von Magnus Lindberg (Cult Of Luna) wurde der Sound des Albums fachmännisch ausgearbeitet und umgesetzt.

Das Album enthält neun abwechslungsreiche Tracks, die die dynamische Bandbreite und Vielseitigkeit der Band unter Beweis stellen. Jeder Song ist eine Reise für sich, mit komplexen Arrangements und vertrackten Melodien, die den Hörer von Anfang bis Ende fesseln. Das Engagement der Band, die Grenzen der Instrumentalmusik zu erweitern, ist in jeder Note spürbar, und Signal ist ein Beweis für ihre Hingabe, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen.

Für Fans von Russian Circles, Deafheaven und Swans ist OK Wait eine Band, die man im Auge behalten sollte. Ihr neuestes Album ist eine Tour de Force der Instrumentalmusik, die ihr Talent, ihre Kreativität und ihre Leidenschaft unter Beweis stellt. Mit der Veröffentlichung auf Golden Antenna Records wird Signal mit Sicherheit Wellen in der Musikwelt schlagen und OK Wait als eine der aufregendsten und innovativsten Instrumentalbands unserer Zeit etablieren.

OK Wait online:

https://www.facebook.com/okwait.band/