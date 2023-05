Beth Hart: Live in Concert 2023

Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikwelt voller Hochglanzproduktionen und retuschierten Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Und dafür lieben ihre Fans die Grammy-nominierte Sängerin.

Auf ihrem letzten Studioalbum War In My Mind, das am 27. September 2019 erschien, geht sie offen mit ihren inneren Dämonen um und offenbart den Zuhörern ihre bisherigen Erfolge und Rückschläge im Leben. „Mehr als bei jedem anderen Album, das ich bisher gemacht habe, bin ich auf diesen Songs ganz ich selbst gewesen.“, erklärt die Sängerin. „Mein innerer Heilungsprozess hat sehr lange gedauert, doch inzwischen fühle ich mich mit meiner dunklen Seite, meiner Verrücktheit und den Dingen, für die ich mich so lange schämte, sehr wohl.“

Im Februar 2022 legte sie mit A Tribute To Led Zeppelin ein lupenreines Coveralbum nach (Platz 4 der Deutschen Album Charts). Über die Musik und das Vermächtnis von Zeppelin sagt Beth: „Es ist einfach so schön gemacht, absolut zeitlos. Diese Musik wird für immer Bestand haben. Manchmal kommen Leute daher, die von einem anderen Planeten sind, und sie schaffen diese Kunstwerke, die für immer bleiben werden.“

Beth Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. Sie absolviert seit Jahren weltweit ausverkaufte Tourneen, und spielte in historischen Veranstaltungsstätten wie dem Ryman in Nashville, oder der Royal Albert Hall in London. In den Niederlanden füllt sie den ZiggoDome in Amsterdam mit 11.000 Fans und aktuell ist die Show in der Mistubishi Electric Hall in Düsseldorf ausverkauft.

Auf Platte ist die Dame eine Wucht – live ist sie wie ein Vulkan.

Diesen Sommer kann man sich von ihren Qualitäten bei folgenden Terminen überzeugen:

15.06.23 Mannheim – Rosengarten (ausverkauft)

17.06.23 Erfurt – Club Central

19.06.23 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Hall (ausverkauft)

27.06.23 Baden-Baden – Festspielhaus (ausverkauft)

04.07.23 CH-Pratteln – Z7 Summer Nights

06.07.23 Bremen – Seebühne

08.07.23 Hamburg – Stadtpark Open Air

10.07.23 München – Tollwood Festival

12.07.23 Halle – Peißnitzinsel

21.07.23 Stuttgart – JazzOpen Festival

22.07.23 Enderndorf – Lieder am See

25.07.23 Ebern – Schloss Eyrichshof

28.07.23 Mainz – Zitadelle

30.07.23 Herzberg – Burg Herzberg Festival

