John Diva & The Rockets Of Love: veröffentlichen mit „Believe (Radio Edit)“ ihre neue Single und Video

Die 80’s Rocker John Diva & The Rockets Of Love veröffentlichen mit Believe (Radio Edit) ihre neue Single und das dazugehörige Video. Die Original Version stammt vom aktuellen Album The Big Easy.

Der Song ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich.

Das neue Album The Big Easy erschien am 17. März 2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, LP Gatefold Version, limitiertes Box Set, CD/LP Bundle mit Shirt (nur im Steamhammer Shop), Download und Stream: https://JohnDiva.lnk.to/TheBigEasy

John Diva & The Rockets Of Love live 2023:

16.06. Meschede – Colors Of Rock

01.07. Pfullendorf – Seepark Biker Days

13.07. Haunetal – Haune Rock Festival

22.07. Wyk auf Föhr – Wyk tanzt

28.07. Seebronn – Rock Of Ages

29.07. Bad Hindelang – Summer Sound

05.08. CH-Brienz – Brienzersee Rockfestival

11.08. Solingen – Sommerparty

12.08. Eggenstein – Rock am Wald

19.08. Rotenhain – Rock im Feld

02.09. Brüggen – Bongert Open Air