John Diva & The Rockets Of Love am 02.03.2024 in der Kieler Pumpe

Event: The Big Easy Tour 2024 Reloaded

Bands: John Diva & The Rockets Of Love, Seraina Telli

Ort: Die Pumpe, Kiel, Schleswig-Holstein

Datum: 02.03.2024

Kosten: VVK 32,36 Euro, AK 35,00 Euro

Zuschauer: etwa 220

Genre: Rock, Hard Rock, Glam Metal, Hair Metal

Veranstalter: Die Pumpe

Link: https://www.diepumpe.de/veranstaltungen/

Setlisten:

John Diva & The Rockets Of Love

Seraina Telli 1. Believe

2. God Made Radio

3. American Amadeus

4. Weekend For A Lifetime

5. Wild Wild Life

6. The Big Easy

7. Lolita

8. Back In The Days

9. Bling Bling Marilyn

10. Drumsolo

11. Rock N‘ Roll Heaven

12. Dance Dirty

13. Just A Night Away

14. Runaway Train

15. Whiplash

16. Voodoo Sex & Vampires

17. Boys Don’t Play with Dolls

18. The Limit Is the Sky

19. Wild At Heart

Zugabe:

20. Don’t Stop Believin‘

21. Rocket Of Love 1. Addicted To Color

2. Wish You Well

3. I’m Not Sorry

4. I Dare To

5. Think!

6. All Your Tears

7. Left Behind

8. Not One Of Your Kind

9. Modern Warrior

Der Saal abgeteilt von der Gastronomie und keinen Fotograben, das hatte ich noch nie im Kieler Kulturverein Die Pumpe. Was ist los? Sinkt der Stern von den Glam- und Hair-Metallern John Diva & The Rockets Of Love? Nur knapp 220 Karten gingen im Vorverkauf weg. Der parallel spielende THW Kiel in der Wunderino Arena ein paar hundert Meter weiter ist garantiert nicht der Auslöser.

Dabei ist das Programm doch umgestellt und mit lauter neuen Songs gespickt. Liegt es daran, dass die Band im vergangenen Jahr zwei Auftritte hier hatte? Halten die Fans ihr Geld zusammen, auch wenn 35 Euro nicht viel erscheinen? Allein schon der Supportact hat es heute in sich.

Hierfür wurde die Schweizerin Seraina Telli mit zwei Mitstreitern gewonnen. Die ehemalige Frontfrau der Burning Witches (2015 bis 2019) startet solo durch. Mit ihren beiden Alben Simple Talk (2022) und Addicted To Color (2023) hat sie genug Material für eine hinreißende Show. Da ich sie auch bei den Burning Witches damals nicht live gesehen habe, freue ich mich auf ihren Gig. „Tellis Markenzeichen ist ihre kraftvolle und sehr expressive Stimme„, so Wikipedia. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen und bin nicht enttäuscht. Schon ihr Aussehen ist avantgardistisch. Mit einer schwingenähnlichen Sonnenbrille und zweifarbigen Haaren sticht sie heraus. Passend dazu ist ihr Opener Addicted To Color und begeistert vom ersten Ton an. Sie kommuniziert mit dem Publikum. Erzählt, dass sie noch nie so weit oben im Norden Deutschlands war und dass sie sich über das mittelalterliche Altstadtfest Kieler Umschlag gefreut habe. Musikalisch nimmt sie das Publikum mit und begeistert es. Sie duelliert sich mit ihren beiden Musikern, wirft sich auf den Boden und spielt im Liegen weiter. Ein Energiebündel, das den Nerv der Leute trifft. Nach dem 45-minütigen Auftritt ist sie umgehend an ihrem umlagerten Merch-Stand zu finden.

Bonbonfarbenes Licht dominiert die Bühne. Die 80er-Jahre lassen grüßen. Das zweite Konzert der The Big Easy Reloaded Tour beginnt wie erwartet. Die Setliste ist umgestellt und viele neue Songs ersetzen ständig gespielte Songs oder Covertracks. Als Coverband groß geworden, stehen die eigenen Songs nun im Vordergrund. Von Tour zu Tour wurden es immer weniger. Heute steht nur noch das „Must play“ Don’t Stop Believin‘ von Journey als Erinnerung daran auf der Setliste im Zugabenblock. John Diva mit seinen ausgefallenen Bühnenoutfits kann sich auf eine eingefleischte Fangemeinde verlassen und wird sofort gefeiert. Neben ihm eröffnen mit Believe hart und laut die Urgesteine Snake Rocket an der Gitarre und Remmie Martin am Bass den Abend. Drummer Markus Kullmann ist seit Ende 2021 dabei und ersetzt Tim Husung alias Lee Stingray Jr., der für eigene Projekte aus der Band ausgestiegen ist. Heute nun bestreitet ein weiterer Neuzugang nach dem gestrigen Abend im Hamburger Knust sein zweites Konzert mit den Jungs. Carsten Stepanovicz ersetzt offiziell seit dem 11. Februar J. J. Love, der ebenfalls aus privaten Gründen die Band im vergangenen Herbst verließ. Carsten steht auch noch bei den Bands Ryffhuntr sowie Radiant an der Gitarre und weist unglaublich viel Bühnenerfahrung auf.

Satte einhundertzehn Minuten mit 20 Songs versorgen uns die Fünf mit einem Konzert, bei dem jeder Ton passt, die Setliste stimmig aus ihren eigenen Alben zusammengestellt ist und Markus Kullmann ein Drumsolo der Extraklasse hinlegt. Auch die eigenen Songs sind Stadionrock im besten Stil von Bon Jovi, Whitesnake, Journey oder sonstiger Vertreter der 80er-Jahre. John Diva, wie immer mit Stirnband, blonder Mähne und Sonnenbrille, geht sofort auf die Fans zu. Hier weiß jeder, was ihn erwartet. Für Hair- und Glam-Metal-Fans ein absolutes Muss, denn hier geht jeder glücklich nach Hause.

Ein kurzer Zwischenfall lässt die Band ihre Zugabe verstummen und setzt das Konzert erst fort, als die Rangelei geklärt ist. Das zeugt von Umsicht und John betont noch einmal, dass schlechte Stimmung nicht zu einem John Diva Konzert passt und hier nichts zu suchen hat.

Ich verabschiede mich vom Merchstand und ziehe mit neuem Stuff von dannen. Ich freue mich immer wieder auf einen Abend mit John, Snake und Co. Nach der Reloaded-Tour wird ein neues Album im Vordergrund stehen. Somit dürfte es mindestens ein Jahr dauern, bis ich wieder das Wild Wild Life im Runaway Train genießen kann, bevor ich in den Rock N‘ Roll Heaven aufsteige.