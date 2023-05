Pyramaze: feiern „Alliance“ Videopremiere, feat. Ad Infinitum Sängerin Melissa Bonny

Am 23. Juni 2023 erscheint über AFM Records das brandneue, 7. Studioalbum der dänischen Prog- und Power Metal Band Pyramaze. Nach zwei ersten Single-Veröffentlichungen aus Bloodlines, erschien nun ein Musikvideo zum Song Alliance, feat. Melissa Bonny (Ad Infinitum, The Dark Side Of The Mon) am Gastgesang!

Über den Track verrät uns die Band: „Alliance ist unsere erste Zusammenarbeit mit der so talentierten Melissa Bonny und ist die erste echte Ballade der Band seit The Tides That Won’t Change vom Contingent-Album. Wir fühlen uns alle so geehrt und demütig, dass Melissa uns ihr Ausnahme-Talent für diese epische Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt hat.“

Pyramaze zählen längst zu einer Ausnahmeerscheinung in der internationalen Metal-Szene: Ihr Sound vereint zahlreiche traditionelle Melodic und Progressive Metal-Trademarks, erhält aber durch ihr einzigartiges Gespür für große Melodien – in Verbindung mit einer gewissen Aufgeschlossenheit für zeitgenössische Arrangements und Weiterentwicklung – einen immens hohen Wiedererkennungswert.

Die Band ist bekannt für ihre technische Finesse, die verschiedene Einflüsse aus dem Progressive Rock und Power Metal vereint. Oft melodisch und atmosphärisch, treffen by Pyramaze komplexe Gitarrenriffs und Soli auf synthetische Klang-Kulissen.

In den letzten Jahren haben Pyramaze zahlreiche Bühnen in Europa und Nordamerika gerockt und dabei ihre energiegeladene Live-Performance und ihr beeindruckendes musikalisches Können immer wieder unter Beweis gestellt. Dabei wird der Vierer von vielen Metalfans sowie Musikjournalisten als eine der innovativsten und talentiertesten Bands ihrer Generation angesehen.

Bloodlines wurde von Jacob Hansen (Volbeat, Evergrey, Pretty Maids), der gleichzeitig auch Gitarrist bei Pyramaze ist, aufgenommen, gemixt und gemastert. Das Album erscheint am 23.06.2023 über AFM Records und kann HIER vorbestellt werden!

Bloodlines Tracklist:

01. Bloodlines

02. Taking What’s Mine

03. Fortress

04. Broken Arrow

05. Even If You’re Gone

06. Alliance

07. The Midnight Sun

08. Stop The Bleeding

09. The Mystery

10. Wolves Of The Sea

Pyramaze sind:

Terje Harøy – Gesang

Jacob Hansen – Gitarre, Bass

Jonah Weingarten – Keyboard

Morten Gade Sørensen – Drums

Pyramaze online:

www.pyramaze.com

www.facebook.com/Pyramaze

www.instagram.com/pyramazeofficial