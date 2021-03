Pyramaze: veröffentlichen Video für „The Time Traveller“

Ein monumentales Stück Kunst, erschaffen von der Progressive Metal Band Pyramaze, wird nun durch ein buchstäblich fantastisches Lyric Video erweitert – es erzählt und zeigt die Geschichte von The Time Traveller (Terje Haroy), unterstützt von Matt Barlow als The Guardian Of Time und Lance King als The Spirit Of What Could Have Been.

Das komplette Video zu dem 12 Minuten Epos kann hier bestaunt werden. Der Song erschien bereit am 13. November 2020 auf dem Album Epitaph.

Das Album ist hier erhältlich: https://afm.fanlink.to/PyramazeEpitaph

Quelle: AFM Records