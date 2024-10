Beth Hart: hat ihr neues Album „You Still Got Me“ veröffentlicht

Die Grammy-nominierte Sängerin Beth Hart ist zurück und veröffentlicht ihr mit Spannung erwartetes neues Album You Still Got Me, das jetzt über Provogue / Mascot Label Group erscheint. Zur Feier des Tages hat Beth Hart ein neues Video zum Album-Opener, Savior With A Razor, veröffentlicht. Der Song ist in Zusammenarbeit mit dem legendären Guns N‘ Roses-Gitarristen Slash anstanden.

Der Track, ein mitreißender Rocksong, mit kraftvollen Text: „Dig my bad bones out the trash, sell my sick soul, keep the cash, kiss the preacher, kiss my ass, I’m a rager, like a savior, with a razor, I’m takin‘ the devil down“. Diese Bond-ähnliche Hymne donnert mit nihilistischem Trotz, und Beths überragende Gesangsleistung führt den Hörer durch die Schatten und bricht mit Slashs elektrisierender Gitarre, die sich um die Geschichte wickelt, durch die Decke. Die beiden Künstler vereinen sich in einer dynamischen und intensiven Performance, die ihre unbestreitbare Chemie unter Beweis stellt.

„Beth Hart ist eine der Künstlerinnen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite“, sagt Slash. „Sie ist eine unglaubliche Sängerin und Texterin auf so vielen Ebenen. Aber Beth ist auch eine sehr aufrichtige und echte Freundin. Sie ist unglaublich.“

„Slash ist ein echter Teamplayer“, bekräftigt Beth. „Ich habe in diesem Geschäft schon einige unglaubliche Leute kennengelernt, die sehr profiliert sind, und dieser Typ ist der beste Teamplayer, der mir je begegnet ist. Er ist einfach ein knallharter Typ ohne Ego. Ich hatte wirklich Glück. Ich habe ihm die Hand gereicht und gesagt: „Hey, Mann, hättest du Interesse?“, und er war total begeistert, und ich war einfach schockiert.“

Das begleitende Video aus dem Studio fängt die rohe Energie des Aufnahmeprozesses ein und bietet einen Blick hinter die Kulissen auf Beths intensive Gesangsleistung, während sie zu Slashs elektrisierender Gitarrenarbeit singt. Das Video hebt Beths kraftvolle Präsenz hervor, die den dunklen, trotzigen Geist des Songs zum Leben erweckt, während Slashs Gitarre dem kühnen und fesselnden Sound des Songs eine elektrisierende Ebene hinzufügt.

Der Albumrelease von You Still Got Me folgt auf die Veröffentlichung mehrerer Singles und Musikvideos, die die Fans in ihren Bann gezogen und die Bühne für das gesamte Album bereitet haben. Das zu Herzen gehende Wonderful World, das für Beths Nichte geschrieben wurde und von den Frauen in ihrer Familie inspiriert ist, zeigt ihr sehr persönliches Songwriting und ihren Optimismus. Auch Little Heartbreak Girl bietet eine erbauliche Botschaft der Hoffnung und Stärke, mit Beths kraftvoller Stimme, die eine ermutigende Hymne liefert.

You Still Got Me ist Beth Harts elftes Studioalbum und präsentiert sie erneut als einer der stärksten Stimmen der zeitgenössischen Musik. Das Album enthält eine Reihe von herausragenden Titeln, darunter Savior With A Razor und die Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern wie Eric Gales bei dem groovigen Suga N My Bowl.

Diese Veröffentlichung folgt auf den Erfolg ihres 2022 erschienenen Albums A Tribute To Led Zeppelin, welches in Deutschland auf Platz 4 der Albumcharts landete und dem Album War In My Mind, welches im September 2019 auf den 6. Platz der Charts einstieg. Mit You Still Got Me entblößt Beth Hart einmal mehr ihre Seele und liefert ein Album, das sowohl roh als auch ermutigend ist und Themen wie Widerstandsfähigkeit, Liebe und Selbstfindung berührt.

Im November und Dezember kommt Beth Hart nach Deutschland um You Still Got Me ihrem Publikum live zu präsentieren:

16.11. Mannheim – SAP Arena

18.11. Köln – LANXESS arena

20.11. Hannover – ZAG arena

22.11. Berlin – Max-Schmeling-Halle

24.11. Hamburg – Barclays Arena

05.12. Nürnberg – Kia Metropol Arena

11.12. Zwickau – Stadthalle (Solo Show)

Mehr zu Beth Hart auf Time For Metal: