Slash: Neue Single „Killing Floor“ feat. Brian Johnson

Der Grammy-dekorierte Gitarrist und Songwriter Slash hat sein mit Spannung erwartetes sechstes Soloalbum Orgy Of The Damned angekündigt, das am 17.05.2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das Label Seven. One Starwatch und im Vertrieb von Sony Music erscheint und HIER vorbestellt werden kann. Orgy Of The Damned ist eine Hommage an den Blues – eine Sammlung von zwölf dynamischen Songs, die Blues-Klassiker mit einem reduzierten, instinktiven Ansatz neu belebt.

Die erste Single Killing Floor – mit Brian Johnson von AC/DC am Gesang und Steven Tyler von Aerosmith an der Mundharmonika – ist eine elektrisierende, raue und ungezügelte Version von Howlin‘ Wolfs Chicago-Blues-Standard aus dem Jahr 1964; HIER kann man den Song streamen.

Das Video zu Killing Floor bietet einen ersten Blick auf Slash und seine Blues-Band bestehend aus Johnny Griparic (Bass), Teddy Andreadis (Keyboards), Michael Jerome (Schlagzeug) und Tash Neal (Gesang/Gitarre), mit der zusammen er den Song aufgenommen hat.