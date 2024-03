The Black Crowes: veröffentlichen Musikvideo zu „Wanting And Waiting“ vom kommenden Album „Happiness Bastards“

New York, NY – Die legendäre Rockband The Black Crowes veröffentlichte gerade das unter der Regie von Christopher Acosta entstandene Musikvideo zu Wanting And Waiting, der ersten Singleauskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Happiness Bastards, das am 15. März über das bandeigene Label Silver Arrow Records erscheint.

Mit ihrem ersten Musikvideo in 15 Jahren seit Goodbye Daughters Of The Revolution aus dem Jahr 2008 melden sich die Crowes mit voller Wucht zurück. Das Artwork und die Texte des Albums bilden den Hintergrund für Chris Robinsons unverkennbare Ausstrahlung, wenn er klatscht und selbstbewusst um seinen Bruder und seine Bandkollegen herumstolziert. Inmitten feuriger Bilder, die die glühende Energie Robinsons ergänzen, der in einem passenden roten Anzug gekleidet ist, ruft er leidenschaftlich „blood on fire!“. Die Black Crowes, explosiv wie eh und je, schwelgen in der Vorfreude auf die Veröffentlichung ihres Jubiläumsalbums – und sie genießen den Ritt ganz offensichtlich. Seit seiner Veröffentlichung im Januar hat Wanting And Waiting die Radiowellen in den Top 10 von vier Radioformaten dominiert, darunter AAA, Americana, Active Rock und Canadian Active Rock.

Seht euch hier das Video zu Wanting And Waiting an:

Zur Feier des neuen Albums kehren The Black Crowes in diesem Frühjahr mit der 35-tägigen Happiness Bastards Tour auf die Straße zurück . Tickets sind nur noch begrenzt erhältlich.

