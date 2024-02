The Black Crowes: veröffentlichen „Cross Your Fingers“ aus dem neuen Album – „Happiness Bastards“ erscheint am 15.03.

Die legendäre Rockband The Black Crowes veröffentlicht heute Cross Your Fingers, den zweiten Track ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Happiness Bastards, das am 15. März über das bandeigene Label Silver Arrow Records erscheint. Cross Your Fingers ist ein elektrisierendes Plädoyer gegen einen toxischen Liebhaber und verbindet romantische Qualen mit einem Killer-Gitarrenriff, das die glühende Hitze einer angespannten Beziehung unterstreicht.

Nach der aufregenden Leadsingle Wanting And Waiting aus dem kommenden Album Happiness Bastards legen Cross Your Fingers mit der Dringlichkeit einer Band, die gerade erst anfängt, noch einen drauf. Eine zarte akustische Einleitung macht Platz für einen explosiven, gitarrenlastigen Drop und einen rhythmischen Refrain, der vom Funk und Soul der Wurzeln der Robinson Brothers aus Georgia durchdrungen ist. Seit seiner Veröffentlichung im Januar hat Wanting And Waiting die Radiowellen dominiert und ist bereits in den Top 10 von vier Radioformaten, darunter AAA, Americana, Active Rock und Canadian Active Rock.

2024 sind 40 Jahre seit der Gründung von The Black Crowes vergangen, und die Robinson Brothers beanspruchen dieses bedeutsame Jahr als ihr eigenes. Happiness Bastards ist das zehnte Studioalbum von The Black Crowes und ihr erstes Originalalbum seit 15 Jahren – eine Hommage an die Vergangenheit und eine Feier der Gegenwart und Zukunft. Produziert von dem mit dem Grammy-Award ausgezeichneten Produzenten Jay Joyce, enthält das Album zehn neue Tracks und ein ganz besonderes Feature des Grammy-prämierten Superstars Lainey Wilson.

Happiness Bastards – Tracklist:

1. Bedside Manners

2. Rats And Clowns

3. Cross Your Fingers

4. Wanting And Waiting

5. Wilted Rose Feat. Lainey Wilson

6. Dirty Cold Sun

7. Bleed It Dry

8. Flesh Wound

9. Follow The Moon

10. Kindred Friend

Zur Feier des neuen Albums kehren The Black Crowes in diesem Frühjahr mit der 35-tägigen Happiness Bastards Tour auf die Straße zurück.

Happiness Bastards 2024 Tour

May 29, 2024 Frankfurt, DE Alte Oper

May 30, 2024 Stuttgart, DE Liederhalle

June 1, 2024 Berlin, DE Verti Music Hall

Über The Black Crowes

The Black Crowes lassen den Bullshit der Vergangenheit angehören. 15 Jahre nach ihrem letzten Album mit Originalmusik präsentieren die Robinson Brothers Happiness Bastards – ihr zehntes Studioalbum. Einige mögen sagen, dass das Projekt mehrere turbulente Jahre in der Entwicklung war, aber wir behaupten, dass es genau zur richtigen Zeit kommt. Nennt es Bruderliebe oder musikalisches Schicksal, das sie wieder zusammengeführt hat. Das mit Spannung erwartete Album, das die Wiedervereinigung dieser legendären Band einläutet, könnte genau das sein, was den Rock ’n‘ Roll rettet. In einer Zeit, in der die Kunstform unter dem Firmenglanz ihrer Nachfolger begraben wird, schlagen The Black Crowes mit der Angst vor ungesagten Worten zurück, die auf Papier geschrieben und von Gitarrensaiten elektrisiert werden, und enthüllen einen entblößten, nackten Rock ’n‘ Roll. Kein Glanz, kein Glitzer, nur Rhythm & Blues in seiner besten Form – düster, laut und direkt ins Gesicht.

Seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2019 haben The Black Crowes eine triumphale Rückkehr zu ihrer Form mit über 150 Shows in 20 Ländern weltweit hingelegt, um das 30-jährige Jubiläum von Shake Your Money Maker zu feiern, dem Album, das sie auf die Landkarte brachte. Nach ihrer Rückkehr von der Tournee wussten sie, dass sie etwas Neues brauchten, um die verlorene Zeit zu überbrücken. Die Robinson Brothers und ihr langjähriger Bassist Sven Pipien gingen Anfang 2023 mit dem Produzenten Jay Joyce ins Studio und die Erfahrungen der vergangenen Jahre schlugen sich in der Musik nieder, als die Band zu ihren Wurzeln zurückfand. Und endlich ist es soweit – Happiness Bastards erscheint am 15. März 2024.

