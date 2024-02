Slomosa: veröffentlichen packende neue Single „Rice“

Seit ihrem plötzlichen Auftauchen in der Szene mit dem selbstbetitelten Debütalbum im Jahr 2020 haben die norwegischen Wüstenrock-Urgesteine Slomosa mit frenetisch gefeierten Festivalauftritten und unermüdlichen Tourneen mit mehr als 130 Shows in zwanzig Ländern an der Seite von Bands wie Orange Goblin, Elder, Sasquatch oder Stöner voll eingeschlagen. Diesen Mai werden sie die allererste Ausgabe des Desertfest Oslo headlinen und viele weitere Headliner-Termine spielen.

Nach ihrem Signing bei Stickman Records und der bereits veröffentlichten, beliebten Video-Single Cabin Fever stellt die vierköpfige Band nun ihren brandneuen Song Rice vor! Der Song stammt aus dem kommenden zweiten Album der Band, das sie kürzlich im Polyfon Studio in ihrer Heimatstadt Bergen aufgenommen haben. Slomosa machen dort weiter, wo sie nach Cabin Fever aufgehört haben: Ein Killer-Riff nach dem anderen mit einer Härte und explosiven Refrains, die an die Rockwellen der 90er Jahre erinnern! Slomosa Gitarrist und Sänger Ben Berdous kommentiert den Track wie folgt:

“Together with long-time producer Eirik Marinius, we turned Rice into a grungy spin-off of some classic desert rock influences of ours. It’s an up-beat song with a different vocal approach than our previous up-beat songs, blended with riffs after riffs, becoming our tundra rock machinery. We find it to be a breath of fresh air and we’re glad to be playing on more strings as our songwriting continues to develop and mature. Rice is a song of divide and broken friendships, written as the ultimate sigh when push comes to shove.”

Slomosas kommendes Studioalbum ist für 2024 auf Stickman Records geplant. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, ist ihre neue Single Rice, die gerade bei Invisible Oranges Premiere feierte, ab sofort auf allen digitalen Diensten erhältlich: https://bfan.link/rice

Seht euch hier das Video zu Rice an:

Manche mögen es Stoner Pop nennen, andere Grunge. Wie auch immer man das Genre bezeichnen mag, Rice ist ein weiteres perfektes Beispiel für das Flair und die Qualität der Band aus Bergen, die mit ihren energiegeladenen und wilden Live-Shows die europäische Stoner Rock-Szene im Sturm erobert hat.

Slomosas Musik hat sogar die Aufmerksamkeit von Rockgrößen wie Tool-Gitarrist Adam Jones erregt, der kürzlich seine Begeisterung für die Band auf seinen sozialen Medien teilte, oder die Kyuss-Legenden Brant Bjork und Nick Oliveri, die ihre Liebe für Slomosas Sound und Riffs zum Ausdruck brachten. Mit einer stetig wachsenden Fangemeinde aus der ganzen Welt und mehr als 8.500.000 Spotify-Streams allein, sieht die Zukunft für die Band zwischen den sieben Bergen definitiv rosig aus.

Slomosa Live:

24.02.24 (NO) Trondheim, NidaRock Festival

22.03.24 (NO) Andenes, Andøya Rock Mot Rus

28.03.24 (SE) Malmø, Babel

29.03.24 (DK) København, Stengade

30.03.24 (SE) Gøteborg, Pustervik

03.05.24 (NO) Kopervik, Karmøygeddon

10.05.24 (NO) Oslo, Desertfest Oslo

30.05.24 (DE) Netphen, Freak Valley Festival

31.05.24 (DE) Ellerdorf, Wilwarin Festival

01.06.24 (NO) Ringebu, Arnemoen Gard

04.-06.10.24 (CH) Pratteln, Up In Smoke Festival

13.06.24 (NO) Bergen, Bergenfest

19.07.24 (NO) Tromsø, Bukta

20.07.24 (NO) Nordfjordeid, Malakoff

01.08.24 (NO) Åndalsnes, Raumarock

… und viele weitere Termine werden bald bekannt gegeben!

Slomosa sind:

Benjamin Berdous – Gesang, Gitarre

Marie Moe – Gesang, Bass

Tor Erik Bye – Gitarre

Jard Hole – Schlagzeug

Slomosa online:

