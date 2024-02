The Hellacopters: veröffentlichen Dokumentation „Let’s Talk Grande Rock Revisited“

Die schwedischen High-Energy-Rock’n’Roll-Legenden The Hellacopters haben eine Dokumentation mit dem Titel Let’s Talk Grande Rock Revisited veröffentlicht, in der sie interessante Hintergrundinformationen zum Doppelalbum Grande Rock Revisited preisgeben, das am 16. Februar über Nuclear Blast Records erschienen ist!

In dem aufschlussreichen Clip unter der Regie von Emil Klinta sprechen die Originalmitglieder Nicke, Robert, Boba und Dregen über die Idee, die hinter der überarbeiteten Version ihres Klassikers Grande Rock aus dem Jahr 1999 steckt, und warum sie sich entschieden haben, diese neue Version als Doppelalbum zu veröffentlichen.

Von vielen The Hellacopters-Fans als eines der besten Alben der Band gefeiert, war Grande Rock seit über 20 Jahren nicht mehr auf Vinyl erhältlich. Diese Neuauflage von Grande Rock ist als 2LP, 2CD und digitale Ausgabe erhältlich, die alle sowohl das remasterte Original-Album als auch eine überarbeitete und neu abgemischte Version mit zusätzlichen Gitarren von Dregen, zusätzlichem Schlagzeug und Klavier sowie neuen Backing-Vocal-Tracks enthalten. Wie schon bei der Originalveröffentlichung von 1999 enthält die Vinyl-Edition exklusiv das Venom-Cover Angel Dust als Bonustrack.

Grande Rock (+ Revisited) hier kaufen/anhören:

https://hellacopters.bfan.link/grrep

Seht euch die Dokumentation Let’s Talk Grande Rock Revisited hier an:

Grande Rock + Grande Rock Revisited – Tracklist:

Grande Rock (remastered)

(LP 1 / CD1) (Blue Cover)

1. Action De Grâce

2. Alright Already Now

3. Move Right Out Of Here

4. Welcome To Hell

5. The Electric Index Eel

6. Paul Stanley

7. Angel Dust*

8. The Devil Stole The Beat From The Lord

9. Dogday Mornings

10. Venus In Force

11. 5 vs. 7

12. Lonely

13. Renvoyer

* Bonustrack nur auf Vinyl

Grande Rock Revisited

(LP 2 / CD 2) (Orange Cover)

1. Action De Grâce

2. Alright Already Now

3. Move Right Out Of Here

4. Welcome To Hell

5. The Electric Index Eel

6. Paul Stanley

7. The Devil Stole The Beat From The Lord

8. Dogday Mornings

9. Venus In Force

10. 5 vs. 7

11. Lonely

12. Renvoyer

Verfügbare Formate:

– 2CD Jewelcase

Gatefold 2LP (mit blauem Cover (vorne) und orangem Cover (hinten))

– Transparentes Magenta

– LP1 Himmelblau, LP2 Transparent Orange

– Klar & Ozeanblau marmoriert

Digital Album

(Das digitale Album hat eine umgekehrte Reihenfolge mit Grand Rock Revisited gefolgt von Grande Rock (remastered))

Die schwedische High-Energy-Rock’n’Roll-Band The Hellacopters veröffentlichte am 1. April 2022 ihr achtes Studioalbum mit dem Titel Eyes Of Oblivion. Es ist das erste Album seit der Veröffentlichung ihres vorläufigen Abschiedsalbums Head Off im Jahr 2008 und wurde von Fans und Medien gleichermaßen gelobt. In Schweden auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 3 und in Finnland auf Platz 6 der Charts, feierte die Band eine triumphale Rückkehr, die in einer Show mit den mächtigen Iron Maiden in Göteborg im Juli 2022 und Gigs mit Ghost in Deutschland im Juni 2023 gipfelte.

Am vergangenen Freitag wurden nicht nur eine, sondern gleich zwei atemberaubende Versionen ihres klassischen Grande Rock-Albums veröffentlicht. Unter dem Titel Grande Rock Revisited wurde es von Henke Jonsson neu gemastert und darüber hinaus von Michael Ilbert in den Hansa Studios in Berlin komplett neu abgemischt, wobei die originalen Mehrspurbänder verwendet und mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Rockschichten reanimiert wurden! Das Ergebnis zeigt, wie die Platte in einem Paralleluniversum hätte klingen können, wenn Dregen damals in der Band gewesen wäre, und mit einem ausgewogeneren Mix, über den die Band schon lange nachgedacht hatte. „Wir alle lieben laute Gitarren“, erklärt Nicke, „aber nicht auf Kosten des Schlagzeugs und des Basses, was so ziemlich das Wesentliche des Originalmixes ist. Es sind alle Gitarren“. Wer also keine Lust hat, weit über 100 Euro für eine der raren Original-LPs auszugeben, oder sich auf einen überarbeiteten, neu gerockten Mix von Grande Rock freut, der bekommt mit Grande Rock Revisited beides plus ein von Sänger/Gitarrist Nicke gestaltetes Doppel-Album-Cover dazu.

The Hellacopters Live

28.05. ES Barcelona – Razzmatazz 1

29.05. ES Valencia – Repvblicca

30.05. ES Málaga – París 15

31.05. ES Madrid – La Riviera

01.06. ES Bilbao – Santana 27

12.-13.07. NO Kristiansand – Makeskrig Festival

18.-21.07. FI Seinäjoki – Vauhtiajot Race & Rock Festival

The Hellacopters online:

Facebook Instagram