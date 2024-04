The Loyal Cheaters: veröffentlichen Video zur brandneuen Single „Dynamite“

Am 26. April wird das zweite Album And All Hell Broke Loose der italienisch-deutschen Action-Rock-Band The Loyal Cheaters über Go Down Records veröffentlicht. Montag hat die Band die zweite Single aus dem kommenden Album mit dem Titel Dynamite veröffentlicht. Begleitend zur dazu gibt es ein Musikvideo, das von Lorenzo Neri gedreht und von Lena McFrison geschnitten wurde.

Seht euch das Video zu Dynamite hier an:

„Dynamite is about waking up and realizing that you’d rather blow your own city to the ground than live another second in that same shitty place,“ sagt die Band. „There are days when you crave doing insane things just to feel alive, dreaming about crazy outlaw stuff to mentally survive the monotony of everyday life. Add some energetic guitar riffs, and you’ve got the ultimate recipe for burning that old place to the ground.“

Das neue Album And All Hell Broke Loose von The Loyal Cheaters ist mehr als nur eine Ansammlung von Songs; es ist eine Kampfansage an die schnelllebige, liebesfeindliche Gesellschaft, in der wir uns befinden. Der raue Gesang und die Hochspannungsgitarren dienen als klangliche Rebellion und kanalisieren die rohe Energie von Punk-Seelen, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Erinnerungen an die Vergangenheit vermischen sich mit einem Gefühl der Ungewissheit über die Zukunft, und sie bieten keine Antwort auf das Leben in der Gegenwart. Mit ihrer Musik fordern The Loyal Cheaters den Status quo heraus und wagen es, die harten Wahrheiten unserer Realität frontal zu konfrontieren.

And All Hell Broke Loose wird auf Vinyl, CD und in digitaler Form erscheinen und kann hier vorbestellt werden.

And All Hell Broke Loose– Tracklist:

1. And All Hell Broke Loose

2. Madhouse

3. Can’t Go Out

4. Crazee You Say

5. Spit On Me

6. Baby Boomer

7. Sugar Lover Boy

8. That Feeling

9. Eat The Rich

10. Dynamite

11. Hound Dog

12. Coming Back

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

The Loyal Cheaters sind:

Lena McFrison | Gesang, Gitarre

Max Colliva | Gitarre, Hintergrundgesang

Tommy Gun | Bassgitarre, Hintergrundgesang

Richie Raggini | Schlagzeug

The Loyal Cheaters online:

https://www.facebook.com/theloyalcheaters

https://www.instagram.com/theloyalcheaters/

https://www.godownrecords.com