ALiX – Last Dreamer

Nochmals tief in der Restekiste der liegengebliebenen Alben gewühlt. Ganz tief unten finde ich dann noch eines aus dem Jahresende von 2022. Last Dreamer der italienischen Band ALiX ist bereits am 25.11.20022 über Go Down Records erschienen. Erhältlich ist es als CD und auf farbigem Vinyl.

Obwohl schon lange in der Szene tätig, sagte mir die Band zunächst nicht. Dabei wurde die Band bereits 1997 in Bologna gegründet und brachte bis 2008 insgesamt vier Alben heraus. Live war man auch sehr aktiv, spielte auf renommierten Festivals und tourte unter anderem mit Scott “Wino” Weinrich, Dozer und Pawnshop. 2012 traten sie beim britischen Festival All Tomorrow’s Parties zusammen mit Neurosis, Shellac, Red Fang, Uzeda und anderen Bands auf. Danach verschwand die Band erst einmal für viele Jahre in der Versenkung.

Nach neun Jahren Pause begannen ALiX mit den Aufnahmen zum fünften Album Last Dreamer, welches dann von Alice Albertazzi im Jahr 2022 fertiggestellt wurde. Das musikalische Fundament auf Last Dreamer hat seine Wurzeln im Heavy Rock der späten Sechziger, beginnenden Siebziger mit psychedelischen Anklängen und auch einem guten Schuss Blues. Das Quartett um Alice Albertazzi (Gesang. Tambourine) Pippo De Palma (Gitarre), Gianfranco Romanelli (Bass, Resonanzgitarre) und Andrea Insulla (Schlagzeug) schafft es auf seinem Album, ein recht ausgefallenes und wechselreiches Portfolio an Songs zu präsentieren. Der Opener Anymore ist zum Beispiel ein etwas härterer, groove-geladener Song. Der Titeltrack Last Dreamer ist dagegen viel eingängiger und auch verträumter. Das zieht sich in dem darauffolgenden Song Ride Your Light weiter fort, allerdings kommt dann hier ein starker Garage Rock Einfluss zur Geltung. Empty Space zeigt den bluesigen Einfluss. Es folgen weitere wandlungsfähige Songs, bevor sogar am Schluss ein wenig punkiger Trend auf Why Don’t You erkennbar ist.

Was über allen schwebt, ist der Gesang von Fronterin Alice Albertazzi, die dem Ding mit ihrer fast jazzig entrückten Stimme einen besonderen Touch gibt.

HIER! geht es für weitere Informationen zu ALiX – Last Dreamer in unserem Time For Metal Release-Kalender.