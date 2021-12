Rift Giant – Cataclysm

Weiter geht es mit großartigen Funden aus unserer diesjährigen Wühlkiste der liegen gebliebenen Alben. Bereits jetzt muss ich feststellen, dass da wohl da meiste zu Unrecht liegengeblieben ist, wie zum Beispiel das hier vorgestellte Album Cataclysm von Rift Giant. Rift Giant sind ein dänisches Duo aus Kopenhagen. Auf ihrem Album Cataclysm, welches bereits am 1. Mai dieses Jahres auf Planet K Records erschienen ist, servieren die beiden Jungs Matthew Pither (Gitarre, Bass, Gesang) und Thomas Ramkilde (Schlagzeug) erstklassigen Stoner/Sludge Metal, neben dem auch so manche etablierte Band ziemlich blass aussehen könnte.

Cataclysm ist aus meiner Sicht so ein richtig geiles kleines Stoner/Sludge Monster geworden. Richtig massiv, kräftig und mit einer Menge Groove. Nun gut, die Jungs haben das Genre nicht neu erfunden, sie bedienen es jedoch ausgezeichnet. Da macht es sogar Spaß, die CD noch einmal einzulegen, wenn sie schon komplett durchgelaufen ist. Cataclysm zündet bereits mit dem Opener Into The Rift, mit dem wir bereits stark in die Mucke von Rift Giant eintauchen. Gefüllt ist das Album mit tollen Songs, die auch gerade von der ziemlich räudigen Stimme von Sänger Matthew Pither leben.

Für mich der geilste Song ist das fast achtminütige Queen Witch – oh diese Hexen verzaubern mich doch immer wieder. 😉 Zu Queen Witch gibt es auch ein tolles Video, in das ihr unbedingt einmal reinschauen solltet. Cataclym endet toll mit dem gleichnamigen Titelsong als reinem Instrumental, mit dem wir wieder herausgespült werden.

Cataclysm ist ein Album, an dem Stoner/Sludger nicht so ohne Weiteres vorbeikommen werden.

