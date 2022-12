Quiet Confusion – Magella

Musikalisch geht es in den weihnachtlichen Endspurt, die Ziellinie ist natürlich der 24.12. Das merkt man daran, dass sich nicht nur die Veröffentlichungen, sondern auch die Re-Releases mehren. Da wird es dann für mich Zeit, noch etwas in der Restekiste der liegengebliebenen Veröffentlichungen des Jahres herumzuwühlen, um noch das eine oder andere vermeintliche Juwel an Land zu ziehen, welches bei dem Hörer exquisiter Musik auf dem Gabentisch liegen sollte.

Quiet Confusion kommen aus der Romeo und Julia Stadt Verona und servieren uns mit ihrem neuen und insgesamt vierten Album keine romantische Schnulze. Das italienische Trio Quiet Confusion besteht aus Sänger und Gitarrist Antonio Cortina, Drummer Giovanni Franceschini sowie Bassist Roberto Panarotto. Fuzzigen Heavy Psychedelic Stoner Rock präsentieren uns Quiet Confusion mit ihrem Album Magella, welches bereits im Juli dieses Jahr über das italienische Label Go Down Records erschienen ist.

Dabei tauchen sie mit ihren insgesamt acht Songs in die psychedelischen Gefilde der Rockmusik der Seventies ein. Ganz im Geiste dieses überaus kreativen Musikjahrzehntes serviert uns dieses tolle Trio aus Italien spacigen, fuzzig verschwommenen und garagigen Rock mit einer Menge an genialen Soundeffekten. Dies aber nicht nur einfach nebenher mal so „lasch“ präsentiert, sondern überaus hochwertig.

Ich würde das Album Magella am liebsten mit dem Titel eines Songs auf diesem beurteilen. Magella ist für mich echt ein Stück Sweet Noise. Der Titel Magella ist für die Band eine Hommage an die künstlerische Freiheit, denn die Band hat sich das Privileg genommen, Klanglandschaften auf instinktive und authentische Weise zu erkunden. So wurde lt. Angabe der Band das Album auf „altmodische Weise“ aufgenommen, um die Stärke und Dynamik von Livemusik einzufangen. Dadurch hat das Album einen Jamcharakter beibehalten, am meisten für mich persönlich beim abschließenden Song JJ zu bemerken, ein Stück, welches relativ jazzig rüber kommt und sich nach fast sieben Minuten quasi von alleine ausblendet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Band da allerdings live noch weiter gemacht hat. Quiet Confusion machen live bestimmt eine Menge Spaß, also passe ich mal auf, wenn die Italiener in meiner Nähe sind.

