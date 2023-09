Go Down Records: kündigt Jubiläums-Festival-Show an

Go Down Records, das renommierte italienische Independent-Musiklabel, freut sich, die Berliner Ausgabe des Go Down Fest 2023 ankündigen zu können, eine bedeutsame Feier von zwei Jahrzehnten Kreativität, unermüdlicher Leidenschaft und künstlerischer Freiheit. Die Veranstaltung findet im Urban Spree statt und verspricht eine feierliche Nacht mit Psych-Rock, düsterem Garage-Rock und rauem Rock’n’Roll zu werden.

Seit ihrer Gründung sind Go Down Records ein wichtiger Bestandteil der unabhängigen Musikszene und fördern sowohl aufstrebende Talente als auch etablierte Künstler und mit ihrem unerschütterlichen Engagement ist das Label mittlerweile zu einer treibenden Kraft in der Branche geworden. Das Festival-Line-Up wird eine dynamische Mischung aus Newcomern und altgedienten Go Down Records-Bands präsentieren, die alle ihren einzigartigen Sound und ihre ganz eigene Energie auf die Bühne bringen werden.

Go Down Records 20th Anniversary | Berlin:

Ananda Mida feat. Conny Ochs

The Sade

Underdogs

Quiet Confusion

Animaux Formidables

TICKETS // EVENT

Das Go Down Fest 2023 ist nicht auf einen einzigen Ort beschränkt, sondern erstreckt sich über verschiedene Veranstaltungsorte in ganz Italien, sodass Musikliebhaber aus allen Ecken des Landes an der Feier teilnehmen können. Darüber hinaus wird das Festival seine Reichweite über die Grenzen Italiens hinaus ausdehnen, indem ausgewählte Shows in Europa stattfinden, so dass auch internationale Fans in den Genuss der Festivitäten kommen können.

For more info visit:

https://www.godownrecords.com

https://www.facebook.com/GoDownRecords/

https://www.instagram.com/godownrecords/