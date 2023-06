Mit pochender Energie, krachenden Drums und rauem Gesang lassen Dirty Mitts nichts unversucht mit ihrem ausgesprochen kraftvollen Output You Better Run! (Villains Theme) zu punkten. Die Band verfügt über jahrzehntelange Erfahrung zwischen ihnen und ihrer Liebe zum lauten Old-School-Rock’n’Roll das führt zur neuen Single You Better Run! (Villains Theme) die heute am 02.06.2023 erscheint.

Reinhören könnt ihr direkt hier: