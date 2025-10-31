Hunter: zündet neuen Rocktrack „Mr. Dynamite“ an Halloween

Die Mannheimer Band meldet sich nach dem erfolgreichen Album Rock’n’Roll VIP (2024) mit 3:26 Minuten purer Rockexplosion zurück – digital inklusive Video über Metalapolis Records. Am 31.10.2025 ist es soweit: Hunter veröffentlicht ihren neuen Song Mr. Dynamite, einen energiegeladenen Rocktrack, der sofort einschlägt und die Lautsprecher zum Beben bringt. Mit kraftvollem Gitarrenriff, mitreißendem Refrain und handgemachtem Rock’n’Roll liefert die Band eine Hymne für alle, die das Leben feiern und für ihre Ziele kämpfen.

Nach dem Erfolg von Rock’n’Roll VIP (2024) meldet sich Hunter explosiv zurück. Mr. Dynamite ist mehr als nur ein Song – er ist ein Aufruf, Rockmusik wieder den Platz zu geben, den sie verdient: mitten im Leben, auf der Bühne und im Radio. Musik, die Menschen verbindet und nicht trennt. Der Refrain „Hey you, Mr. Dynamite“ richtet sich sinnbildlich an alle, die echte Rockmusik wieder laut aufdrehen können – seien es Radiostationen, DJs oder Fans der handgemachten Musik. „We are the fire!“ lautet die Botschaft: laut, ehrlich, kompromisslos. „Light me up and burn into the night“ und „I was born to run on Rock’n’Roll“ – Hunter entfacht mit diesem Track das Feuer für puren Rock’n’Roll. Frontmann Steve Strater, zuletzt mit seinem Song Around sehr erfolgreich, liefert hier puren Rock’n’Roll-Sprengstoff. Sei unter den Ersten, die die Sprengkraft dieses Songs erleben – let your ears explode!