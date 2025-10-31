Samael: kehren nach acht Jahren mit neuer Musik und offiziellem Musikvideo zu „Black Matter Manifesto“ zurück

Vorhang auf für Samael: Acht lange Jahre nach dem Erscheinen von Hegemony (2017) melden sich die Schweizer Exzentriker in voller Pracht zurück. Die neue Single Black Matter Manifesto, mit Mix von Sky van Hoff (Lindemann, Sleep Token), ist eine Reise durch all die verschiedenen Facetten von Samaels Musik. Von explosiven Rhythmen bis hin zu tiefer Schwere setzt der Song neue Maßstab im düsteren Extreme Metal. Black Matter Manifesto ist ein dringliches Riff-Gewitter, dessen Mischung aus Black Metal und Industrial wieder einmal die herausragende Position von Samael als Ikonen der finstersten Gefilde unterstreicht …

1987 gegründet, gehören Samael zu den einflussreichsten Bands im Extreme Metal. Klassiker wie Worship Him (1990) und Passage (1996) prägten das Genre nachhaltig und noch heute sprengt ihr ganz eigener Sound zwischen Black, Industrial und Symphonic Metal die Grenzen. 40 Jahre nach ihrer Gründung bleiben ihre düstere Präzision und apokalyptische Erhabenheit aktuell – Black Matter Manifesto ist roh, beeindruckend und unverkennbar Samael.

Vorph über Black Matter Manifesto:

„Gegensätze im Leben sind seit Langem ein wiederkehrendes Thema in den Lyrics der Band – in Black Matter Manifesto finden sie endlich Erlösung. Die Suche nach Harmonie endet dort, wo Dunkelheit herrscht.“

Samael live:

07.11.25 GR – Athen / Gazarte

08.11.25 GR – Thessaloniki / Eightball Club

28.03.26 DE – Hirschaid / Braincrusher Fest

04.04.26 NO – Oslo / Inferno Festival

Samael sind:

Vorph – Gitarre, Gesang

Xy – Drum-Programming, Keyboards, Samples und Percussion

Drop – Gitarre

Ales – Bass