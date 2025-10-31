Jana Solvejg & Uwe Lerch – Amplify Your Life

Buchtitel: Amplify Your Life

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 384 Seiten

Genre: Sachbuch und Ratgeber

Release: 30.07.2025

Autoren: Jana Solvejg & Uwe Lerch

Link: https://www.facebook.com/amplify.your.life.official

Verlag: Ariston Verlag

Buchform: Broschürtes Taschenbuch, 22,00 € (D)

ISBN-13: 978-3424203110

Noch nie fiel es mir so schwer, ein Buch zu rezensieren. Als ich das Buch von den beiden Autoren Jana Solvejg und Uwe Lerch bei ihrer Präsentation am Erscheinungstag beim Wacken Open Air überreicht bekam, war ich noch frohen Mutes. Die Ernsthaftigkeit des Themas erschwerte mir die Rezension.

Aber erst einmal zu den Autoren. Jana Solvejg und Uwe Lerch sind seit ihrer Jugend begeisterte Rock ’n‘ Roll- und Metalfans. Eine Leidenschaft, die sie beide zu ihrem Beruf gemacht haben. Jana arbeitet als Mentaltrainerin und führt in Unternehmen individuelle Trainings durch, bei denen sie den Spirit des Rock ’n‘ Rolls in die Arbeit mit Führungskräften und Teams einbringt. Uwe ist seit über 40 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Rock- und Metal-Business für verschiedene Medien aktiv. Als Mitglieder von Metality e. V. fanden sie 2022 zueinander und bilden seitdem ein Power-Paar, das in der Nähe von Trier wohnt.

„Achtsamkeit in Lederjacke“ könnte das Motto dieses Buches sein, und tatsächlich gelingt es den beiden Autoren, zwei scheinbar gegensätzliche Welten zusammenzuführen. Auf der einen Seite die Kraft und Ungebundenheit des Rock ’n‘ Rolls bzw. Heavy Metals, auf der anderen Seite das zarte, oft ruhigere Feld der Achtsamkeit und mentalen Stärke. Die Idee: Warum nicht Routinen, Life-Hacks und mentale Techniken nutzen, und sie in Sprache und Metaphern der Rockmusik verankern?

Solvejg und Lerch bringen ihre Expertisen ein – sie sind keine Fremden in der Szene, sowohl was Mentaltraining als auch Musik und Medienarbeit angeht. Für das Buch haben sie viele Gespräche mit Bekannten aus der Szene geführt. Mit einem Vorwort von Holger Hübner, einem der Wacken-Begründer, geht es los. Bekannte Musiker der Szene offenbaren in O-Tönen ihre Strategien zur Bewältigung des Rockstar-Alltags: Hannes Braun (Kissin‘ Dynamite), Andy Brings (Ex-Sodom), Chris Caffery (Savatage), Udo Dirkschneider, Andreas ›Gerre‹ Geremia (Tankard), Wolf Hoffmann (Accept), Glenn Hughes, Michael Kiske (Helloween), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Jarvis Leatherby (Night Demon), Eva Marie (Eva Under Fire), Doro Pesch, Mille Petrozza (Kreator), Michael Rhein (In Extremo), Tobias Sammet (Avantasia), Ralf Scheepers & Mat Sinner (Primal Fear), Rudolf Schenker (Scorpions), Schmier (Destruction), Joey Tempest (Europe), Tarja Turunen, Danny Vaughn (Tyketto) und Hans Ziller (Bonfire).

Mich überzeugt die Grundidee des Buches. Wer mit energiegeladener Rockmusik aufgewachsen ist, bekommt hier einen ungewöhnlichen Zugang zur Selbstführung und Achtsamkeit. Die Sprache ist unkonventionell und frisch. Statt neurotischer New-Age-Floskeln gibt’s Metaphern wie „die Regler auf 11 drehen“, „die Bühne deines Lebens rocken“ etc., was das Buch locker lesen lässt. Die Grundidee in Verbindung mit den Beiträgen der Künstler, die Einblicke in ihre Alltagsstrategien geben, macht das Thema des Buches authentisch. Praxishilfen gibt eine „Rockstar-Roadmap“. Reflexionsfragen und Handlungsaufforderungen unterstützen dabei. Natürlich ersetzt das Buch kein vertieftes Training oder eine Therapie. Es sollen ja auch nur Impulse gegeben werden.