Corrozion: veröffentlichen neuen Song „Out Of Time“

Corrozion ist eine Band aus Frankreich, die sich dem Rock- und Metal-Genre verschrieben hat. Nachdem sie Ende 2020 zwei Songs veröffentlicht hatten, bringen sie am 02.06.2023 eine EP mit dem Titel Dark Lights heraus. Die Musik von Corrozion ist kraftvoll und dringt tief in die dunklen Aspekte der Seele ein. Mit ihrem ersten Song Hypnotized zeigen sie ihre energiegeladene Seite, während sie mit Out Of Time einen präzisen und scharfen Sound präsentieren. In When Death Decides For You nehmen sie dich mit an den Rand des Abgrunds, bevor sie sich mit Sleepwalker heimlich in deine Nächte schleichen.

Inhalt von SoundCloud anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von SoundCloud anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von SoundCloud. Inhalt von SoundCloud immer anzeigen