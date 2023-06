Vendetta: geben Albumdetails bekannt & veröffentlichen Musikvideo zu erster Single „Strangehold Of Terror“

Sechs Jahre nach ihrem letzten Studioalbum The 5th, kehren die deutschen Thrash Metal Titanen Vendetta am 14. Juli 2023 mit ihrem sechsten Longplayer, Black As Coal, über Massacre Records zurück!

Mit Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben in den späten 80ern, ist Vendettas Stil tief im Thrash und Speed Metal verwurzelt. Mit Gitarrist Jan Hüttinger und Schlagzeuger Domi Bertelt stieß vor einigen Jahren neues Blut zu Vendetta und die Band begann mit der Arbeit an ihrem kommenden, neuen Album, das während der Pandemie aufgenommen wurde.

Black As Coal zeigt die Band stärker und härter als je zuvor, und wird ohne Frage zu ihrem bisher besten Album zählen! Doch überzeugt euch selbst, Vendetta haben nun ein Musikvideo zu ihrer ersten Single Strangehold Of Terror veröffentlicht, den Clip seht ihr ab sofort hier:

Sänger Mario Vogel verrät über den Song: „Stranglehold Of Terror – geht klar auf die Flüchtlingsströme zurück, vor allem würde es jeder genauso machen, wenn Krieg und Hunger herrscht – der Song wirbt um Verständnis für die Menschen.“

Black As Coal wurde von Dominik Bertelt und Vendetta im Caffeine Recording gemischt und von Michael Simon im Rocket Science Audio Studio gemastert. Das Cover Artwork stammt aus der Design-Feder von Pablo Klose. Ab dem 14. Juli 2023 als Jewel Case CD, Ltd. Vinyl-LP und in digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich, sind Album-Vorbestellungen ab sofort HIER möglich!

Black As Coal Tracklist:

1. Shoot To Kill

2. Stranglehold Of Terror

3. No Hands But A Gun

4. AK-47

5. Black As Coal

6. Time To Change

7. Death Means Relief

8. Cheap Death

9. Pallbearer

10. For Dear Life

11. Beast In Her Eyes

Vendetta sind:

Mario Vogel – Gesang

Michael „Opf“ Opfermann – Lead Gitarre

Jan Hüttinger – Lead Gitarre

Klaus Ullrich – Bass, Rhythmus Gitarre

Domi Bertelt – Drums

Vendetta online:

http://www.vendetta-band.de

https://www.facebook.com/Vendetta.official.Thrash.Metal.Page