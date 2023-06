Betontod: charten neues Album „Zeig Dich!“ auf Platz 6

Die Band hat eine Nachricht an ihre Fans und Unterstützer:

Zeig Dich! – Das ist ein Danke an Euch

Wir reden nicht um den heißen Brei herum, bei einem Release läuft leider nie alles rund. Von daher erst einmal Danke an alle Besteller, die etwas auf die CD warten mussten. Wir versuchen immer besser zu werden, aber seit Corona ist halt auch hier einiges schwerer geworden. Wir haben Zeig Dich! lange in der Schublade halten müssen. Wir wussten immer was da auf alle wartet und wollten diese Momente mit euch live zusammen genießen. Das steht uns nun noch bevor (ab nächste Woche geht es hier los. Sichert euch euere Tickets!) und wir freuen uns richtig darauf. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir ja schon bei den Release-Gigs bekommen. Wir haben gesehen, dass euch das neue Baby auch sehr gefällt und werden auch in Zukunft weiter unseren Weg verfolgen! Wir werden immer mehr Freunde in der Betontod-Familie, nur darum geht es! Alle neuen Fans: fühlt euch willkommen. An alle alten: das hier ist viel mehr, viel mehr als Legende! Danke! – Betontod

Das Album kann hier bestellt werden: http://betontodrecords.lnk.to/ZeigDich

Betontod live:

07. Juni 2023 Saarbrücken, E-Werk (Ruhrpott Rodeo On The Road)

08. Juni 2023 Jena, F Haus (Zeig Dich! Tour 2023)

09. Juni 2023 Berlin, Columbia Halle (Ruhrpott Rodeo On The Road)

10. Juni 2023 Hannover, Faustwiese (Ruhrpott Rodeo On The Road)

16. Juni 2023 Neuhausen Ob Eck Southside Festival

17. Juni 2023 Augsburg Sommer Am Kiez

18. Juni 2023 Scheeßel Hurricane Festival

23. Juni 2023 Cham, L.A. (Zeig Dich! Tour 2023)

24. Juni 2023 Wien, Arena Open Air (Ruhrpott Rodeo On The Road)

11. August 2023 Rheinberg, Pulverturm Betontod Heimspiel Open Air 2023

29. Sept. 2023 Köln, Kantine (Zeig Dich! Tour 2023)

30. Sept. 2023 München, Muffathalle (Zeig Dich! Tour 2023)

01. Oktober 2023 Nürnberg, Hirsch (Zeig Dich! Tour 2023)

05. Oktober 2023 Wiesbaden, Schlachthof (Zeig Dich! Tour 2023)

06. Oktober 2023 Stuttgart, Lka-Longhorn (Zeig Dich! Tour 2023)

07. Oktober 2023 Hamburg, Große Freiheit (Zeig Dich! Tour 2023)

13. Oktober 2023 Berlin, Astra (Zeig Dich! Tour 2023)

14. Oktober 2023 Dresden, Reithalle (Zeig Dich! Tour 2023)

20. Oktober 2023 Osnabrück, Rosenhof (Zeig Dich! Tour 2023)

21. Oktober 2023 Magdeburg, Factory (Zeig Dich! Tour 2023)

Tickets: https://www.betontod.de/#live oder allen bekannten VVK Stellen

