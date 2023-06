Nazareth: auf großer Europa-Tour

Sie zählen zur ersten Generation der Hard & Heavy Bands und prägten nach ihrer Gründung 1968 gemeinsam mit Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath ganz maßgeblich die Stilrichtung des harten Rock. Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern, sind sie (neben den Simple Minds) die erfolgreichste Rockband Schottlands aller Zeiten.

Mit anderen Worten: Nazareth gehören zu den ganz Großen ihres Genres!

Wenn die Rocklegenden erneut auf europäische Städte zurollen, um auf ihrer Rock Solid Tour Klassiker wie This Flight Tonight, Expect No Mercy, Hair Of The Dog, Dream On oder Love Hurts zu rocken, dann werden wir nicht nur in die gute, alte Zeit der wilden 70er-Jahre zurück entführt, sondern erleben eine Band hautnah, die nach über 55 Jahren noch vor Spielfreude strotzt und bestens für die Zukunft gerüstet ist.

In den über 55 Jahren ihrer Karriere, waren Nazareth immer eine echte Liveband. Aber durch die erzwungene Pandemie-Pause, ist es für Nazareth umso bedeutender, endlich wieder gemeinsam mit ihren Fans feiern zu können, zumal sie die „Live-Abstinenz“ erfolgreich nutzen konnten, um ihr 23. Studioalbum Surviving The Law zu produzieren. Also, nicht verpassen: Die Urväter des Rock sind auf ihrer mit Spannung und Vorfreude erwarteten Europa-Tournee mit neuem Album unterwegs.

Nazareth – Rock Solid 2023

11.11.2023 HU, Budapest, Barba Negra (1,4)

13.11.2023 AT, Vienna, Szene (1,4)

18.11.2023 DE, Forst, Manitu (1,4)

20.11.2023 DE, Bensheim, Mustheater REX (1,4)

21.11.2023 DE, Nuremberg, Der Hirsch (1,4)

24.11.2023 DE, Bopfingen, Stauferhalle (2)

25.11.2023 CH, Rubigen, Mühle Hunziken (2)

26.11.2023 CH, Rubigen, Mühle Hunziken (2)

28.11.2023 CH, Riddes, L’Abeille (2,4)

30.11.2023 DE, Schweinfurt, Stattbahnhof (2,4)

01.12.2023 DE, Siegburg, Kubana (3)

05.12.2023 DE, Bochum, Zeche (3)

07.12.2023 DE, Braunschweig, Westand (3)

08.12.2023 DE, Harburg, Downtown-Riekhofstrasse (3)

09.12.2023 DE, Hanerau-Hademarschen, Hademarscher Hof (3)

Unterstützt werden sie bei den Shows von:

Sons Of Sounds (1)

Fire Rose (2)

Rook Road (3)

The Ground Shaker (4)

Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Nazareth sind:

Pete Agnew – Bass (Gründungsmitglied)

Jimmy Murrison – Gitarre

Lee Agnew – Schlagzeug

Carl Sentance – Gesang