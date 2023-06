Swallow The Sun mit Avatarium und Shores Of Null am 04.05.2023 im Hole44 in Berlin

Event: Moonflowers Tour 2023

Band: Swallow The Sun, Avatarium und Shores Of Null

Ort: Hole44,Berlin

Datum: 04.05.2023

Genre: Doom Metal

Links: http://swallowthesun.net

Donnerstagabend in Berlin. Auf das heutige Konzert freue ich mich schon lange, denn aktuell laufen die Songs von Swallow The Sun in meiner Playlist rauf und runter. Das erste Mal live habe ich die Doom Metaller beim Dark Easter Metal Meeting in München 2022 gesehen und wurde sofort in ihren Bann gezogen. Keine Frage also, dass ich die Show in Berlin zur Moonflower Europa Tour ebenfalls mitnehmen wollte. Mit im Gepäck haben die finnischen Musiker die schwedischen KollegeInnen von Avatarium und die Italiener von Shores Of Null.

Erstere haben bereits vor dem offiziell bekannt gegebenen Beginn angefangen. Das ist sehr schade, kommt aber in der letzten Zeit öfter vor. In dem heutigen Fall besonders schade, denn Shores Of Null lohnen sich jede Sekunde. Ein großartiger Beginn des Konzertabends. Die italienischen Death Doom Metaller um Sänger Davide Straccione spielen trotz schon vorangeschrittener Tour ohne Erschöpfung. Mitreißend und mit einer beeindruckend ungewöhnlichen Lichtshow. 40 Minuten Melancholie vom Feinsten. Ein Highlight der Setlist ist definitiv My Darkest Years, das das Ende der Setlist beschließt. Den Rest der Trackliste füllen Songs aus den letzten Alben und natürlich auch dem Aktuellen. Das nächste Mal sollten die Veranstalter den Römern und vor allem deren Publikum definitiv eine besser kommunizierte Startzeit gönnen. Die Halle füllt sich leider erst nach der Hälfte des Auftritts.

Bei den vorherigen Stationen waren Draconian Teil des Line-Ups auf der Moonflowers Tour von Swallow The Sun. Diese wurden nun aber durch die von den 60er/70er inspirierten Doom Rocker Avatarium aus Schweden ersetzt. Man kann bei Avatarium durchaus von einer ungewöhnlichen Doom Metal Band sprechen. Eine gute Portion Candlemass sorgt im Line-Up für ein Cover von Porcelain Skull. Überraschende Retro Vibes und psychedelische Einflüsse sorgen für einen schönen Kontrast zum restlichen Abend. Sängerin Jennie-Ann glänzt durch Sympathie und einer großartigen Live-Präsenz. Sie verführt sogar die melancholischsten Metalheads zum Mitsingen. Das kommt vor allem beim letzten Song Moonhorse des Sets zur Geltung, als die ganze Konzerthalle im Chor singt. Alle Musiker zeigen eine große Spielfreude und stecken ihr Publikum schnell an. Unter großem Jubel werden die Schweden von der Bühne verabschiedet.

Nach einer kleinen Umbaupause steht auch schon der Hauptact auf der Bühne. Die Finnen von Swallow The Sun beginnen ihr heutiges Set mit Enemy aus dem letzten und hochgelobten Album Moonflowers. Immerhin ist die aktuelle Tour auch diesem Album gewidmet. Das mag bei manchen alten Hasen im Publikum nicht ganz so ankommen, aber dennoch überzeugen Swallow The Sun auch mit neueren Werken. Die bekannt hervorragende Bühnenpräsenz haben sie auch nach langer Tour nicht verloren. Swallow The Sun kann man nicht nur wunderbar zuhören, sondern machen auch beim Zusehen Spaß. Sänger Mikkos Stimme klingt durch das Hole44. Für mich eine der besten Stimmen im Metalbereich. Am Ende des heutigen Abends wird das Tempo noch etwas angehoben und das Publikum eskaliert gemeinschaftlich. Viel zu schnell vergehen die Minuten und das Ende der Trackliste naht. Eine Zugabe ist jedoch trotzdem noch drin und Swallow (Horror Pt. I) beendet dann final den Donnerstagabend in Berlin.