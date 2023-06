Sons Of Steel: haben ihren Song „So Dark“ veröffentlicht

Aus den besten Aufnahmestudios in Madrid, Cube (Sôber, Mägo de Oz, Celtian, Hamlet, …) ist hier eine neue alternative Metal-Band, die im internationalen Panorama einbricht, Sons Of Steel. Produziert von Carlos Escobedo und Alberto Seara (Flor) im Sommer 2022, präsentiert sie ihr erstes Album So Dark in der ersten Hälfte von 2023. Voll von amerikanischen Einflüssen von Bands wie Metallica, Avenged Sevenfold, Alter Bridge und vielen anderen werden diese junge talentierte Musiker haben einen großen Einfluss. Der Sound des Albums ist frisch und modern und wurde durch das Mastering von Dave Donnelly, zweifacher Grammy-Gewinner (Whitesnake, Aerosmith, Manowar, Red Hot Chili Peppers, …) ergänzt.

Vier Singles sind bereits auf allen Plattformen verfügbar: So Dark, The Last Notch, Call To Arms & RIP. Über 70.000 Aufrufe auf ihrem YouTube-Kanal dank ihrer beiden Musikvideos können Sons Of Steel verbuchen. Veröffentlichungsdatum des Albums So Dark ist der 16.06.2023.