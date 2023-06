Glacerate: veröffentlichen ihren neuen Song „Used“

Die in Helsinki ansässige Band Glacerate, gegründet im Jahr 2022, veröffentlichte am Freitag, den 26.05.2023, ihre Debütsingle Used. Glacerate beschreibt ihre Musik als „Fuzz-infused Hypermetal“, und die Bandmitglieder stammen aus Bands wie Nega?iviset Nuoret, Assemble The Chariots und Mørket. Die Gruppe verspricht, ein Schmelztiegel verschiedener Genres zu sein, der Wüstenrock, Hardcore-Punk und eingängige Pop-Melodien mit der Intensität des Heavy Metal kombiniert.

Used ist Teil einer neuen sechssong EP mit dem Titel Hyper, die im Herbst veröffentlicht wird. Sie zeigt die eher poporientierte Produktion der Skandinavier.

Der Leadsänger Onni Holmström ist für die Texte der kommenden Single und der gesamten EP verantwortlich. Hier könnt ihr Used direkt anhören: