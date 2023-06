Seinaru Sekai: veröffentlichen ihren neuen Track „Poisonous Injection“

Seinaru Sekai ist eine moderne Melodic-Death-Metal-Band aus Deutschland. Die Absicht besteht darin, den Stil schwedischer Melodic-Death-Metal-Bands der 2000er Jahre wie In Flames und Dark Tranquillity mit modernen Techniken zu mischen, die in Death-/ und Metalcore-Projekten verwendet werden. Den Weg zueinander fanden die Bandmitglieder vor allem durch ältere und laufende Projekte wie Carnage Kalligraphie, Grand Old Wrath (Stephan, Christian und Daniel) oder Darkest Horizon (Vincent als Touring Drummer). Die im Jahr 2022 gegründete Band befindet sich in dieser Formation in den ersten Schritten, um live aktiv zu werden, verfügt aber bereits über viel Erfahrung im Live-Auftritt durch ihre früheren Projekte (Carnage Kalligraphie – Metaldays, With Full Force, Winter Days Of Metal usw. / Darkest). Horizon (Tour mit Wintersun, Tour mit Neobliviscaris, etc… ) Drei Singles wurden Anfang 2023 veröffentlicht und waren der erste Schritt auf dem Weg zum ersten vollständigen Album Fragile Little World, das dieses Jahr erscheinen wird.

Das Album wurde vollständig von uns selbst aufgenommen und gemischt und nur das Mastering wurde von Hannes Grossmann (Ex Necrophagist, Ex Obscura, …) in den Mordor Sounds Studios erstellt. Am 26.05.2023 erschien ihr erstes Musikvideo Poisonous Injection, welches auch die vierte veröffentlichte Single ist. (ehemals Seinaru, da seit 2020 bereits ein anderer Künstler diesen Namen verwendet, haben wir uns entschieden, den Namen zu ändern, um Verwirrung zu vermeiden …)