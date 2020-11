Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Thyrfing, Poisonblack, Necronomicon, Exodus u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Thyrfing – Från Stormens Öga

Artist: Thyrfing

Herkunft: Schweden

Song: Från Stormens Öga

Album: Hels Vite

Genre: Viking Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Thyrfing/337

Serocs – When The Ground Swallows Us…

Artist: Serocs

Herkunft: Mexiko

Song: When The Ground Swallows Us …

Album: And When The Sky Was Opened

Genre: Brutal Technical Death Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/serocsband/

Yngwie Malmsteen – Child In Time

Artist: Yngwie Malmsteen

Herkunft: Schweden

Song: Child In Time

Album: Inspiration

Genre: Heavy Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.yngwiemalmsteen.com

Immortal – Beyond The North Waves

Artist: Immortal

Herkunft: Norwegen

Song: Beyond The North Waves

Album: Sons Of Northern Darkness

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.immortalofficial.com

Nazareth – Morning Dew

Artist: Nazareth

Herkunft: Schottland

Song: Morning Dew (Extended Single Version)

Album: Nazareth

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.nazarethdirect.co.uk/website/

Hellsaw – A Suicide Journey

Artist: Hellsaw

Herkunft: Österreich

Song: A Suicide Journey

Album: Cold

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/hellsawofficial/

Poisonblack – Invisible

Artist: Poisonblack

Herkunft: Finnland

Song: Invisible

Album: Of Rust And Bones

Genre: Heavy Metal, Gothic Metal, Dark Rock

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Poisonblack-11232455756/

Black Messiah – Gullveig

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: Gullveig

Album: First War Of The World

Genre: Pagan Metal, Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlackMessiah666/

Annihilator – Both Of Me

Artist: Annihilator

Herkunft: Kanada

Song: Both Of Me

Album: All For You

Genre: Thrash Metal, Speed Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.annihilatormetal.com

Necronomicon – Alone In The Dark

Artist: Necronomicon

Herkunft: Deutschland

Song: Alone In The Dark

Album: Pathfinder… Between Heaven And Hell

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/necronomiconofficial/

Cult Of Luna – Receiver

Artist: Cult Of Luna

Herkunft: Schweden

Song: Receiver

Album: The Beyond

Genre: Post Metal, Post Hardcore, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.cultofluna.com

Domine – The Chronicles Of The Black Sword

Artist: Domine

Herkunft: Italien

Song: The Chronicles Of The Black Sword

Album: Champion Eternal

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Domine/755

Strydegor – Waves Of Sorrow

Artist: Strydegor

Herkunft: Deutschland

Song: Waves Of Sorrow

Album: In The Shadow Of Remembrance

Genre: Viking Metal, Death Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/StrydegorOfficial/

Atrocity – La Voisine

Artist: Atrocity

Herkunft: Deutschland

Song: La Voisine

Album: Okkult

Genre: Metal (Various)

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: http://www.atrocity.de/?fbclid=IwAR3i4b6z7D-xcaZiHim-772MLzKRv7k0f46mb-rP8oHbDZUtnjVjOL-5utY

Visigoth – The Revenant King

Artist: Visigoth

Herkunft: USA

Song: The Revenant

Album: The Revenant King

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/visigothofficial/

Communic – The Distance

Artist: Communic

Herkunft: Norwegen

Song: The Distance

Album: Conspiracy In Mind

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: http://www.communic.org

Firtan – Huckup

Artist: Firtan

Herkunft: Deutschland

Song: Huckup

Album: Niedergang

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Firtanofficial/

Voivod – Bacteria

Artist: Voivod

Herkunft: Kanada

Song: Bacteria

Album: Phobos

Genre: Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: http://www.voivod.com/en/news

Coroner – Paralyzed, Mesmerized

Artist: Coroner

Herkunft: Schweiz

Song: Paralyzed, Mesmerized

Album: Grin

Genre: Technical Thrash Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://www.coroner-reunion.com

Exodus – Like Father, Like Son

Artist: Exodus

Herkunft: USA

Song: Like Father, Like Son

Album: Fabulous Disaster

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:08 Minuten

Link: https://exodusattack.com/site/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.