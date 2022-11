Nazareths Bassist Pete Agnew gab gegen 18:00 Uhr in einem Post auf der Facebook-Bandpage bekannt, dass Dan McCafferty, Sänger und Gründungsmitglied der Hard Rock-Band heute um 12:40 Uhr verstorben ist.

Zitat Pete Agnew:

„Dan died at 12:40 today.

This ist the saddest announcement I ever had to make. Maryann and the family have lost a wonderful loving husband and father, I have lost my best friend an the world one of the greatest singer who ever lived.

Too upset to say any more at this time.“

Pete

Quelle: https://www.facebook.com/nazarethofficial