From Fall To Spring: veröffentlichen der brandneue Single „Cast Away“

From Fall To Spring präsentieren ihre erste Single seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums, das über 20 Millionen Streams erreicht hat.

Cast Away unterstreicht ihren Status als eine der vielversprechendsten Bands Europas und setzt mit ihrem unverwechselbaren Sound neue internationale Maßstäbe. Die bahnbrechende Verschmelzung von Metal, Rock und Rap, kombiniert mit einer ausgefeilten Videoproduktion, gipfelt in einem fesselnden audiovisuellen Spektakel. Dieser Erfolg läutet den erfolgreichen Beginn einer neuen Serie von Singles von From Fall To Spring ein.

Das dynamische Zusammenspiel von tiefgründigen Gitarrenriffs und intensiven Double-Time-Raps erzeugt ein unerbittliches Tempo und lässt den Hörer in eine fesselnde Erzählung über Frustration, Selbstzweifel und die Suche nach Erlösung eintauchen.

Schaut euch jetzt ihre neue Single Cast Away hier an:

Erlebt From Fall To Spring live an den folgenden Terminen:

From Fall to Spring – Rise Tour 2024

Presented by: Contra Promotion

Special Guests: Alleviate, Lostzone

11.04. Berlin, Privatclub

12.04. Hamburg, Bahnhof Pauli

13.04. Köln, Club Volta

14.04. Oberhausen, Kulttempel

18.04. Stuttgart, Im Wizemann

19.04. Trier, Mergener Hof

20.04. Leipzig, Moritzbastei

Festivals & Conventions

04.05. Freiburg, Horror Con

29.06. Feuchtwangen, Moos Meadow Festival

20.07. Leipzig, Nexo Nerd Expo

27.07. Goldenstedt, Afdreiht und Buten

From Fall To Spring – Line-Up:

Philip Wilhelm – Gesang

Lukas Wilhelm – Gesang / Gitarre

Sebastian Monzel – Gitarre

León Arend – Bass

Simon Triem – Keys

Benedikt Veith – Schlagzeug

