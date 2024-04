Evergrey: enthüllen neues Official Video zum fesselnden Track „Ominous“

Die schwedischen Metal-Veteranen Evergrey, bekannt für ihre düsteren und tiefgründigen Kompositionen, haben ein eindringliches neues Video zu ihrem fesselnden Song Ominous veröffentlicht. Der Song stammt aus ihrem neuesten und hochgelobten Werk A Heartless Portrait (The Orphean Testament), das weltweit auf Platz 3 in Schweden (Metal), Platz 5 in den USA (Top New Artist Albums), Platz 7 in Finnland und Platz 12 in Deutschland in die Charts einstieg. Das fesselnde neue Visual zu Ominous markiert den Abschluss dieses Kapitels, während Evergrey mehr als bereit sind, sich in neue klangliche Abenteuer zu stürzen.

Die Reise von Evergrey zeigt keine Anzeichen von Verlangsamung – ihr neues Album wird noch dieses Jahr erscheinen. Bleibt dran für weitere aufregende Neuigkeiten in Kürze!

In den über 30 Jahren ihres Bestehens hat Göteborgs feinster Export der Dunkelheit mit insgesamt dreizehn Studioalben zahlreiche weltweite Chartplatzierungen erreicht und Fans rund um den Globus begeistert. Die Band um Mastermind Tom S. Englund ist eine feste Größe in der Metalszene und hinterlässt mit ihren kraftvollen Auftritten unauslöschliche Spuren. Sie traten auch auf renommierten Festivals wie dem Wacken Open Air, Bloodstock, Summer Breeze und Graspop auf.

Evergrey erklären:

“This is the last song to be released as a stunning feature film-like video from the Heartless Portrait album, however, it is at the same time also the beginning. This will become much clearer very soon! Stay excited! :D”

Seht euch das bezaubernde Official Video zu Ominous hier an:

A Heartless Portrait (The Orphean Testament), der Nachfolger des äußerst erfolgreichen 2021er-Albums Escape Of The Phoenix (das weltweit zahlreiche Chartplatzierungen erreichte), offenbart eine 10-Track-Melange, bei der jede Note, jedes Riff und jedes Wort pure Poesie versprüht – und eine unaufhörliche Intensität erzeugt, die von der ersten Sekunde an fesselt.

A Heartless Portrait (The Orphean Testament) wurde in den Top Floor Studios in Göteborg aufgenommen, von Jakob Herrman produziert und von Tom S. Englund und Jonas Ekdahl gemischt und gemastert. Das Album wurde von Jacob Hansen in den Hansen Studios (Volbeat, Destruction, Epica u.v.a.) gemischt und gemastert, während das eindringlich schöne Album-Artwork von Giannis Nakos von Remedy Art Design gestaltet wurde. Nakos ist bekannt dafür, Artworks für Acts wie Oceans Of Slumber, Amaranthe, The Agonist und The Crown sowie Merchandise für Morbid Angel, Suffocation oder Cryptopsy zu entwerfen – um nur einige zu nennen.

Evergrey sind:

Tom S. Englund – Gesang, Gitarre

S. S. Englund – Gitarre

Rikard Zander – Keyboards

Jonas Ekdahl – Schlagzeug

Johan Niemann – Bass

