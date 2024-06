Dark Tranquillity: veröffentlichen neue Single aus dem kommenden Album „Endtime Signals“

Die legendären Melodic Death Metal-Pioniere Dark Tranquillity sind zurück mit der nächsten Enthüllung ihres neuen musikalischen Kapitels, Endtime Signals.

Die Schweden präsentieren ihre nächste Single Not Nothing. Der Song handelt von der Unbedeutsamkeit der Menschheit im großen Plan der Dinge. Diese philosophische Provokation fügt sich nahtlos in die düstere Gesamtthematik von Endtime Signals ein.

Seht euch das Video zu Not Nothing hier an:

Stream der neuen Single hier: https://darktranquillity.lnk.to/EndtimeSignalsNe

Darüber hinaus hat die mit Spannung erwartete Vorbestellungsphase des Albums begonnen, und Fans weltweit können sich nun ihre Exemplare der verschiedenen LP- und CD-Formate sowie der digitalen Version von Endtime Signals sichern.

Mikael Stanne kommentiert: “Finally we can announce that the pre-orders for Endtime Signals start today! And to mark this monumental occasion, we also have a brand new single for you fine folks. Not Nothing is an existential piece of Endtime Signals that we feel showcases some of the diversity that the album holds. Turn up the volume and let us know what you think!”

Endtime Signals ist nicht nur das 13. Studioalbum der Band, sondern auch ihr 10. Album in Zusammenarbeit mit Century Media Records. Aufbauend auf dem Erfolg früherer Veröffentlichungen wie Atoma (2016), das bis auf Platz 2 der schwedischen Albumcharts kletterte, und Moment (2020), das der Band einen schwedischen Grammys einbrachte, ist die Band bereit, mit Endtime Signals ein musikalisches Erlebnis der Spitzenklasse neu zu definieren und zu liefern.

