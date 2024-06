Black Holiday: veröffentlichen erneut ihre EP „The Possession“ von 2005

Den Rhythmus und die Melodie der großen schwedischen Bands mit der Dringlichkeit des kalifornischen Thrashs sowie der Dunkelheit und den musikalischen Fähigkeiten des Black Metal mischend, war Black Holiday eine der führenden Underground-Metal-Bands, die in den frühen 2000er Jahren in LA/Orange County, Kalifornien, auftauchten. Sie traten als Vorband für Down, In Flames und andere große Acts auf und verfeinerten ihren Stil des amerikanischen Blackened Death Metal mit komplexen, ausgefeilten Gitarrenlinien und unvergesslichen Melodien.

Die guten Leute vom legendären Metal-Magazin Keeper veröffentlichten 2003 das vollständige Album von Black Holiday bei Keeper Music und präsentierten sie auf dem Cover der Ausgabe 14 zusammen mit Shadows Fall. Black Holiday folgte ihrem Album mit der EP The Possession im Jahr 2005, bevor sie sich auflösten. Lockout Music freut sich, ihr vollständiges selbstbetiteltes Album zusammen mit ihrer EP The Possession neu zu veröffentlichen. Entdecken Sie dieses versteckte Juwel des Melodic Death Metal Klassikers.