Coffin Feeder: veröffentlichen neue digitale Single/Video zu „Plain Zero“ mit Gastgesang von Mark Hunter (Chimaira)

Coffin Feeder haben mit Plain Zero die dritte Single aus ihrem kommenden Album Big Trouble veröffentlicht, das am 25. April auf Listenable Records erscheinen wird. Produziert wurde das Album von Dave Otero, der bereits mit Bands wie Cattle Decapitation, Shadow Of Intent und Archspire zusammengearbeitet hat. In Plain Zero sind zudem Gastvocals von Mark Hunter, dem Sänger von Chimaira, zu hören.

Seht euch das Video zu Plain Zero hier an:

Plain Zero ist ab sofort auf allen Plattformen (hier)verfügbar.

Mehr Infos zu Coffin Feeder und ihrem kommenden Album Big Trouble findet ihr hier:

Coffin Feeder online:

https://www.facebook.com/@coffinfeeder666

https://www.instagram.com/coffinfeedermetal/