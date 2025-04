Hexvessel: veröffentlichen neuen Visualizer-Video zu „Nights Tender Reckoning“ aus dem kommenden Album „Nocturne“

Hexvessel haben einen nächtlichen Visualizer für Nights Tender Reckoning veröffentlicht, die melancholische nächste Single aus dem kommenden neuen Album Nocturne. Das siebte Album der geheimnisvollen finnischen Black Metal-Formationen ist für den 13. Juni 2025 angekündigt.

Seht euch das Visualizer-Video zu Nights Tender Reckoning jetzt hier an:

Hexvessel kommentieren: „Composed using the Diurnal Scale of Putrefaction, a 24-note digression mirroring each hour after death, Nights Tender Reckoning explores the brain’s night-time alchemy“, erklärt Sänger und Songwriter Mat „Kvohst„ McNerney. „Through night’s rebirth, we attune to threshold experiences, ritual memory, and the pagan instinct to find meaning in the dark. I was inspired by My Dying Bride’s Towards The Sinister demo from 1991 and early Tiamat. I didn’t want to spoil the performance of Saara Nevalainen who sung the live version of the song at Roadburn, so those who buy the deluxe edition of the album will get two different but unique versions of the song.“

Nocturne – Tracklist:

1. Opening

2. Sapphire Zephyrs

3. Inward Landscapes

4. A Dark & Graceful Wilderness

5. Spirit Masked Wolf

6. Nights Tender Reckoning

7. Mother Destroyer

8. Concealed Descent

9. Unworld

10. Phoebus

Genre: Black Metal

Label: Prophecy Productions

Gastmusiker:

Aleksi Kiiskilä – Leadgitarren

Saara Nevalainen – Gesang

Yusaf Vicotnik Parvez – Leadgesang bei Unworld

Juho Vanhanen – Backing Screams bei Phoebus

Die neue Veröffentlichung Nocturne wurde von Mat McNerney und Jaime Gomez Arellano produziert. Die Aufnahmen fanden im Pine Hill Studio in Akaa (FI) statt, ebenfalls unter der Leitung von Mat McNerney und Jaime Gomez Arellano. Der Mix wurde von Jaime Gomez Arellano in den Orgone Studios in Porto (PT) vorgenommen, während das Mastering ebenfalls dort durchgeführt wurde.

Das Artwork stammt von Benjamin König, während das Layout von Mat McNerney und Jari Laurén gestaltet wurde.

Verfügbare Formate:

Nocturne ist in verschiedenen Formaten erhältlich: als 2CD mit einem 36-seitigen Artbook, auf Digipak CD, als Gatefold schwarze Vinyl 2LP, als Gatefold Arctic Pearl Vinyl 2LP und als Gatefold marmorierte schwarz-weiße Vinyl 2LP (nur im limitierten Bundle inklusive Artbook und weiteren Artikeln).

Mit ihrem siebten Studioalbum Nocturne erkunden Hexvessel die liminalen Räume zwischen Licht und Dunkelheit, Natur und Einsamkeit auf einem epischen Album. Die sich ständig weiterentwickelnde finnische Band hat ihre geschätzten Wurzeln in der Folk-Musik und dem psychedelischen Rock wiederbelebt und kunstvoll akustische Interludes, kosmische Synthesizer und gespenstisches Klavier in die frostigen Fäden ihres Black Metal-Gewebes eingewoben.

Nocturne klingt sowohl vertraut als auch furchtlos progressiv, während Echos der Tradition sich mit einer frischen Neuinterpretation ihres charakteristischen Sounds verweben. Laut Sänger und Songwriter Mat „Kvohst“ McNerney wurde dieses Werk geschaffen, um das Wesen der Nacht einzufangen, einen düsteren Schleier, in dem die Natur einen Pfad zwischen den Welten darstellt. Es dreht sich zudem um spirituelles Wachstum, Transzendenz durch Dunkelheit und Erleuchtung.

Der Samen dieses Meisterwerks wurde durch die Aufführung eines in Auftrag gegebenen Werkes beim Roadburn Festival 2024 gesät, das ursprünglich den Titel Music for Gloaming: A Nocturne trug. Mit diesem Album wird es nun in voller Form aufgenommen. Dieses Opus magnum verbindet den rohen Geist von Quorthons Black Metal mit dem komplexen Minimalismus zeitgenössischer Komponisten wie Philip Glass, György Ligeti und Avro Pärt. Seine eklektische Natur wird durch ausgewählte Gastauftritte, darunter die Vocals von Saara Nevalainen, sowie die avantgardistischen Black Metal-Luminarien Yusaf Vicotnik Parvez (DHG/Dødheimsgard) und Juho Vanhanen von Oranssi Pazuzu unterstrichen.

Mit Nocturne laden Hexvessel alle Seelen auf Erden zu einem transzendentalen Nacht-Ritual ein, das durch Darkthrone, Tangerine Dream, Philip Glass und Klänge aus der toten Vergangenheit, die nun mit neuem Leben erfüllt sind, durchdrungen ist.

Hexvessel – North American Summoning 2025

17 Jul Los Angeles, CA (US) The Moroccan Lounge

20 Jul San Francisco, CA (US) DNA Lounge

21 JUL Oakland, CA (US) Stork Club

23 Jul Portland, OR (US) The High Water Mark

25-27 Jul 2025 Blackfeet Nation, MT (US) Fire in the Mountains Festival

30 Jul – 02 Aug 2025 Bergen (NO) Beyond the Gates Festival

14-16 Aug 2025 Francavilla al Mare (IT) Frantic Fest

Hexvessel Besetzung:

Mat Kvohst McNerney – Gesang, Gitarre

Kimmo Helén – Klavier, Keys, Streicher, Gitarre

Jukka Rämänen – Schlagzeug, Percussion

Ville Hakonen – Bass

