Die österreichische Band The Burning Flags hat ihr zweites Studioalbum Pathways fertiggestellt. Die neuen zehn Werke gehen am 25.04.2025 über Noise Appeal Records auf den Alternative Rock / Punk Rock Markt. Dabei klingen die fünf Musiker eher wie Künstler aus UK und nicht aus den Alpen. Die alternative Handschrift ist wild, aufstrebend und frech punkig, ohne dabei den Kontakt zu Mainstream-Klängen ganz zu verlieren.

Bereits der Opener Rest Of Our Lives öffnet die Tür in einen kraftvollen Soundstrudel. The Burning Flags verbinden in ihrer Musik pure und ehrliche Emotionen miteinander. Dabei agieren sie in ihren Werken nah am Hier und Jetzt, um den Hörer in einer Wirklichkeit aus warmen Klängen und authentischen Texten abzuholen. Stadion-Rock-Power gleitet in Kuschel-Rock-Gefilde wie bei Figures In A Diner. Die Band zeigt sich auf diesem Album stilistisch vielseitiger als zuvor, auch wenn der typische Punk-Charakter nach wie vor klar erkennbar ist. Inhaltlich dreht sich das Werk – wie der Titel bereits vermuten lässt – um die unterschiedlichen Lebenswege einzelner Personen, deren Erlebnisse in den Songs aufgegriffen und erzählt werden. Nummern wie Beyond The End Of Her Street und Hyperthermia bleiben im Kopf. Die ganz großen Höhepunkte bleiben bei Pathways jedoch aus. Dafür gibt es einen Silberling ohne Leistungsabriss, der von Anfang bis Ende mit seiner offenen Art den Hörer an die Hand nimmt. Die unbeschwerte Art und Weise wie Sänger Chris Magerl durch die Kompositionen führt, macht Pathways zu einer alltagstauglichen Platte mit einem UK-Punk-Charakter und einer lockeren Handschrift, aus Graz, die zusammen wunderbar funktionieren.

Hier! geht es für weitere Informationen zu The Burning Flags – Pathways in unserem Time For Metal Release-Kalender.